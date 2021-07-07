МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения

Через несколько недель в Европе могут пройти российско-американские консультации по контролю над стратегическими вооружениями, об этом заявил в интервью агентству Bloomberg посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Очень скоро, через несколько недель, в Европе состоится раунд консультаций между высокопоставленными официальными лицами Соединенных Штатов и России по этому вопросу", - отметил он.

Детали встречи пока не известны. Предполагается, что это будет "установочный раунд", нацеленный на запуск диалога о стратегической стабильности в развитии договоренностей лидеров двух стран в Женеве.

"Нужно сесть вместе и понять, с какими угрозами мы сталкиваемся, что мы можем вместе предпринять, каковы обеспокоенности каждой стороны, как их можно развеять, какие решения просматриваются", - сказал Антонов.