МИД РФ выразил соболезнования Гаити в связи с убийством президента

МИД РФ опубликовал на своем сайте соболезнования Гаити в связи с убийством президента Жоневеля Моиза и его супруги Мартины Моиз.

Глава государства скончался от огнестрельных ран вскоре после нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Первая леди была доставлена в больницу, однако позже тоже скончалась.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, "с глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Жовенель Моиз и его супруга".

В случившейся трагедии МИД РФ видит "следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране".

"Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Жовенеля Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны путем инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что "путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права".