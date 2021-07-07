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07.07.2021 00:01
Рубрика: Власть

Минобороны помогает регионам с кислородом для больных коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
По указанию Сергея Шойгу Минобороны России за счет производственных возможностей ВКС оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения.

"С учетом осложнения эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с поступающими обращениями глав субъектов Российской Федерации Минобороны России уже передано более 25 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - сообщили в военном ведомстве. Там добавили, что обеспечение кислородом медорганизаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и частей Воздушно-космических сил России.

В Минобороны объяснили, откуда в ВКС взялся запас газа, жизненно необходимого больным коронавирусом. Дело в том, что военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями. Они предназначены для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. "Он используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании", - отметили в Минобороны.

Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны распорядился выделить для лечения гражданских пациентов более трети всего коечного фонда ведомственных медучреждений. "С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией министром обороны РФ Сергеем Шойгу принято решение о выделении более 30 процентов коечного фонда ведомственных медучреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения. В том числе, в построенных силами Минобороны России в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1,2 тыс. койко-мест для лечения гражданских пациентов", - сообщили тогда в ведомстве. Было сказано, что при необходимости в военных госпиталях будет развернуто еще более 12 тысяч койко-мест.

Тогда же стало известно, что в Минобороны оперативно подготовили мобильный резерв медицинской службы для борьбы с коронавирусной инфекцией. В его составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тыс. мест и 94 врачебно-сестринские бригады. "При соответствующем решении президента РФ или правительства РФ силы мобрезерва могут быть направлены для помощи регионам", - уточнили в ведомстве.

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Шойгу передал медикам треть коечного фонда для борьбы с коронавирусом

Кроме того, в рамках оказания помощи российским регионам на базе конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в подмосковной Кубинке продолжают поэтапно развертывать временный медцентр для лечения жителей Московской области. Там уже имеется около 500 койко-мест, в работе задействовано 450 военных специалистов.

"В соответствии с обращениями глав республик Коми и Хакасия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионы направлено свыше 50 специалистов военно-медицинской службы. Также по запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, спланированно развертывание койко-мест в Санкт-Петербурге и в Забайкальском крае", - сообщили в Минобороны России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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