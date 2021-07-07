Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

Министерство внуки и высшего образования призвало руководство российских вузов помочь иностранным студентам и организовать для них вакцинацию от коронавируса.

Об этом на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов" заявил статс-секретарь - замминистра Пётр Кучеренко.

"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", - сказал Кучеренко.

Напомним, что некоторые вузы уже прививают студентов-иностранцев.

Так, иностранные студенты и аспиранты МГУ им. Ломоносова, которые находятся в Москве, смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в пункте вакцинации, открытом на базе Медицинского научно-образовательного центра Московского госуниверситета.