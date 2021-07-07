Минприроды подготовит закон об изъятии техники у лесных браконьеров

Техника, используемая для незаконной валки леса, будет изъята у браконьеров после принятия нового закона, проект которого Минприроды внесет в правительство до 1 августа. Об этом "РГ" сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Зампред правительства поручила подготовить поправки в Лесной кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

Та же санкция будет применяться к лесозаготовительной технике, обнаруженной в лесу без разрешения на заготовку древесины на одном из ближайших участков. Конфисковать смогут и лесовоз, везущий незаконно срубленные деревья. Кроме того, вице-премьер поручила в тот же срок разработать проект закона, которым будет улучшен порядок предоставления в аренду лесных участков, в том числе для реализации приоритетных нацпроектов.

Еще одно новшество коснется тех, кто арендует участок леса для заготовки древесины. Теперь они обязаны иметь мощности для ее последующей обработки.