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07.07.2021 08:00
Рубрика: Общество

Минприроды подготовит закон об изъятии техники у лесных браконьеров

Текст: Алексей Дуэль

Техника, используемая для незаконной валки леса, будет изъята у браконьеров после принятия нового закона, проект которого Минприроды внесет в правительство до 1 августа. Об этом "РГ" сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Зампред правительства поручила подготовить поправки в Лесной кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

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Та же санкция будет применяться к лесозаготовительной технике, обнаруженной в лесу без разрешения на заготовку древесины на одном из ближайших участков. Конфисковать смогут и лесовоз, везущий незаконно срубленные деревья. Кроме того, вице-премьер поручила в тот же срок разработать проект закона, которым будет улучшен порядок предоставления в аренду лесных участков, в том числе для реализации приоритетных нацпроектов.

Еще одно новшество коснется тех, кто арендует участок леса для заготовки древесины. Теперь они обязаны иметь мощности для ее последующей обработки.

Общество Природа Власть Работа власти Госуправление Правительство Минприроды

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