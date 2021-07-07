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Текст:   Марина Трубилина 
14:25 07.07.2021

Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Законопроект о совершенствовании системы капитального ремонта домов разработал Минстрой. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров на заседании Общественного совета при ведомстве.

Фото: Марина Волосевич
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"Минстрой разработал проект изменений в Жилищный кодекс, когда мы можем делать корректировку программ капремонта, исходя из технического состояния основных конструктивных элементов", - сказал замминистра. То есть если кровля в хорошем состоянии, ее ремонтировать не будут. Пока часто происходит так, что если ремонт кровли включен в программу, ее ремонтируют, невзирая на ее состояние. То есть впустую расходуются деньги, подчеркнул Егоров.

Одновременно будет решен еще один проблемный вопрос - технического учета жилищного фонда, сказал замминистра. Когда формировались фонды капремонта, технического аудита жилищного фонда проведено не было. Поэтому прежде всего нужно разобраться, что именно необходимо ремонтировать.

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