Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта

Законопроект о совершенствовании системы капитального ремонта домов разработал Минстрой. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Минстрой разработал проект изменений в Жилищный кодекс, когда мы можем делать корректировку программ капремонта, исходя из технического состояния основных конструктивных элементов", - сказал замминистра. То есть если кровля в хорошем состоянии, ее ремонтировать не будут. Пока часто происходит так, что если ремонт кровли включен в программу, ее ремонтируют, невзирая на ее состояние. То есть впустую расходуются деньги, подчеркнул Егоров.

Одновременно будет решен еще один проблемный вопрос - технического учета жилищного фонда, сказал замминистра. Когда формировались фонды капремонта, технического аудита жилищного фонда проведено не было. Поэтому прежде всего нужно разобраться, что именно необходимо ремонтировать.