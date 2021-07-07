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07.07.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Минтруд проверит отказы в выплатах на детей от 3 до 7 лет

Текст: Евгения Думанская

Выплаты на детей 3-7 лет с 1 апреля стали назначаться по новым правилам - их размер составляет до 100% от регионального прожиточного минимума для ребенка. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он отметил, что с 1 апреля выплаты уже назначены 1,3 миллиона детей, при этом более миллиона получают сумму, равную 100% от регионального прожиточного минимума. Помощь получают семьи, в которых воспитываются в общей сложности 4,1 миллиона детей.

Котяков рассказал, что Минтруд проверил все региональные акты по этим выплатам, и в нескольких регионах есть отличия от федеральных требований.

"И по этим субъектам руководство регионов также оперативно устраняет выявленные отклонения", - отметил он.

Кроме того, Минтруд мониторит причины отказов в назначении пособий, а для граждан создан специальный канал обратной связи на портале госуслуг. Министр во время совещания президента с кабмином напомнил об обращении на "Прямой линии" жительницы Астраханской области, которая говорила об этих выплатах.

"Сейчас выплаты в Астраханской области идут уже по общим правилам, а неправомерно отклоненные с 1 апреля заявления будут пересмотрены", - цитирует Котякова РИА Новости.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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