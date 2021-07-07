Единовременной выплатой на школьников в размере десяти тысяч рублей будут охвачены более 20 миллионов детей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Прием заявлений начнется с 15 июля, а выплата средств - с 16 августа, за две недели до начала учебного года. "Мы специально целый месяц предоставили гражданам для возможности подачи заявлений, так как на данный момент им надо сформировать и уточнить свои банковские реквизиты для получения соответствующих ресурсов", - пояснил глава Минтруда на совещании у президента.

Выплату десять тысяч рублей глава государства назначил на школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также лицам от 18 до 23 лет, имеющим ограничения по здоровью и продолжающим общее образование. "Выплаты получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может по каким-то причинам не пойти в школу", - уточнил Котяков. Общий объем расходов на эти цели превысит 200 миллиардов рублей.