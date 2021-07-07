"Минута технославы" стала трамплином для молодых разработчиков инновационных проектов

На международной выставке "Иннопром 2021" состоялось награждение победителей и номинантов конкурса инновационных идей "Минута технославы". Конкурс проводится по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства региона.

- Это тот самый момент, когда студенты, молодые участники конкурса могут по-настоящему проявить себя: представить проект, видение решения той или иной задачи, которое будет направлено на улучшение производственных показателей, - не однажды подчеркивал значимость проекта губернатор Евгений Куйвашев.

В девятый раз генеральным партнером "Минуты технославы" выступает компания ЕВРАЗ. За годы существования премии компания направила 18,5 миллиона рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области.

В 2021 году студенты и магистранты более десятка ведущих вузов области приняли участие в конкурсе. 10 лучших проектов вышли в финал. Претенденты на победу в интеллектуальном состязании представили собственные уникальные разработки на стенде Свердловской области, работающем на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Проекты затрагивали различные сферы развития производства, медицинских технологий, социальной адаптации людей с инвалидностью. Защита происходила непосредственно на стенде региона. Не только комиссия, но и посетители выставки могли заслушать и оценить инновационные проекты молодых ученых.

В номинации "Инновации в социальной сфере" победила аспирантка уральского медицинского университета Наталья Савченко. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Победителей определяли в двух номинациях: "Технологические инновации" и "Инновации в социальной сфере". Лучшие идеи отбирала компетентная комиссия, в которую входили: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и представители региональных министерств.

- Мы надеемся, что конкурс станет трамплином для молодых разработчиков уникальных проектов. Они смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие общества, - подчеркнул заместитель губернатора Павел Креков.

Победителем "Минуты технославы" в области технологических инноваций за проект турбинных генераторов потока для аппаратов ИВЛ стал аспирант УрФУ Юрий Марченко. Его разработка позволяет повысить эффективность аппаратов искусственной вентиляции легких, сделать их более безопасными. Проектом уже заинтересовались предприятия, выпускающие ИВЛ, в том числе уральские производители.

В номинации "Инновации в социальной сфере" победила аспирантка уральского медицинского университета Наталья Савченко, предложившая проект мобильного медицинского сопровождения для детей с ВИЧ-положительным статусом.

При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России, а призеры получат денежные премии на обучение или на продолжение научной деятельности.

- Нашей стране нужна ваша инициатива во всех сферах науки. Нашей компании ЕВРАЗ, другим промышленным предприятиям нужно ваше инженерное мышление, ваше умение предлагать инновационные идеи и успешно реализовывать их, - отметила на торжественной минуте награждения лауреатов директор по связям с органами государственной власти ЕВРАЗа Мария Дронова.