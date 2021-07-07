Мишустин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других.

До 10 июля ведомства должны сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса с аналогичными сведениями на портале госуслуг. Это поможет определить, все ли граждане, сделавшие прививку, получили подтверждающий QR-код, и при необходимости актуализировать информацию.