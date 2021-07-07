Мишустин рекомендует регионам соблюдать меры по снижению распространения COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам неукоснительно соблюдать меры, принятые для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, в том числе ограничения на проведение массовых мероприятий без санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзору и главным государственным санитарным врачам субъектов Федерации предписано принять меры для выполнения всех предписаний.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минздрав доработают модель вакцинации населения от коронавирусной инфекции с учетом достижения по ее итогам коллективного иммунитета не менее 80-90 процентов, вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также ревакцинации населения. Расчеты в потребностях вакцины должны быть представлены до 8 июля.