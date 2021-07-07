Мощный взрыв произошел на стоящем в порту Дубая судне

Мощный взрыв произошел в порту Джебель-Али в Дубае. Он был слышен далеко за пределами порта, издалека видны и языки пламени.

"Взрыв на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае", - передает РИА Новости сообщение источников телеканала Al-Arabiya.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства эмирата Дубай. "Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али", - цитирует ТАСС информацию пресс-службы.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Изначально предполагалось, что взрыв мог произойти в нефтехранилище порта.