Вакцинация

Как иностранцу сделать прививку против COVID-19 в Беларуси?

"Дочь с семьей проживает в Пакистане. Недавно она написала мне, что хочет приехать в Беларусь для вакцинации - вроде бы существует упрощенный порядок пересечения границы для этой цели. Хотелось бы узнать подробности. Людмила Тихонова, Орловская область".

Первого июля Президент Беларуси подписал указ, который дает возможность для граждан 73 стран без визы приехать в страну на срок до пяти суток для вакцинации от коронавируса. Такой порядок начнет действовать с 15 июля. Вакцинацию для иностранных граждан планируется проводить на платной основе. Ориентировочная сумма за введение иностранцам в Беларуси двух компонентов вакцины против COVID-19 составит от 130 до 150 рублей.

Пройти вакцинацию можно будет более чем в 80 учреждениях здравоохранения страны. По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко, иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или автомобиле для вакцинации. "Одно из условий - наличие гражданина в электронной очереди. Это информационная система. Человек должен будет записаться", - отметил Александр Тарасенко.

Тесты

Какие лаборатории работают с приложением "Путешествую без COVID-19"?

"Жду приезда отца, проживающего под Минском. В какой лаборатории ему надо пройти ПЦР-тестирование, чтобы результат был передан в систему "Путешествую без COVID-19"? Ольга Писарчик, Москва".

Использование для въезда в Россию мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с первого июля стало обязательным для всех туристов из стран - членов ЕАЭС.

Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС "Путешествую без COVID-19" в марте текущего года, однако приложение работает не со всеми лабораториями страны, проводящими ПЦР-тестирование. Нужные можно посмотреть в списке на официальном сайте минздрава. При этом за услугу передачи результата ПЦР-исследования в систему "Путешествую без COVID-19" потребуется доплатить 3,60 белорусского рубля. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

К примеру, в лаборатории в Национальном аэропорту Минск гражданам Беларуси понадобится заплатить за ПЦР-тест 71,03 рубля (вместо 67,43), а гостям страны - 88,80 (вместо 85,20).

Цена за тест в лаборатории на ж/д вокзале с внесением в систему приложения составит 43,40 рубля для граждан Беларуси и 61,18 - для туристов (вместо 39,80 и 57,58 рубля соответственно).

Аренда

Сколько стоит съем жилья в столице Беларуси?

"Ближайшие полгода мне предстоит жить и работать в Минске - так решило руководство компании. Сколько стоит сейчас аренда квартиры типовых потребительских качеств в белорусской столице?Алексей Кречетов, Москва".

- Снять жилье в Минске сейчас дешевле, чем год-два назад: на рынок арендного жилья заметно повлияла пандемия.

К лету прошлого года стоимость аренды жилья снизилась на 25-30 процентов. Сейчас ситуация понемногу выравнивается. К примеру, хорошую однокомнатную квартиру с ремонтом можно снять за сумму от 240 долларов в месяц (на 40-50 долларов меньше, чем было раньше). Есть варианты и ниже 200 долларов - на окраине, со старой мебелью. Двушки сдаются по цене от 320 до 400 долларов, трешки - от 500. Больнее всего пандемия ударила по "элитке". Так, к примеру, квартиры, которые раньше сдавались за 1000 у. е. в месяц, сегодня с трудом уходят за 750.

Туризм

Как сделать снимки дикой природы?

"Пять лет назад на экскурсии в Беловежской пуще сделал снимки зубров. Они до сих пор самые любимые в моем фотоальбоме. Хотелось бы еще запечатлеть на фото дикую природу Беларуси. Может, туристические фирмы организуют для этого специальные туры? Андрей Веженцев, Ярославль".

Министерство лесного хозяйства Беларуси намерено заняться популяризацией экологического фототуризма. В его пресс-службе сообщили, что первые туры планируют провести в Налибокской пуще. Проект по изучению и формированию фототуров реализует "Белгосохота". Он называется ECOhunt и ориентирован на широкую публику.

Ближайшие фототуры планируется организовать в республиканский ландшафтный заказник "Налибокский", где насчитывается более 1100 видов растений, птиц, млекопитающих и рыб. В заказнике можно встретить 12 видов амфибий, семь - рептилий. Для фототуризма это уникальное место.

Сейчас "Белгосохота" совместно с клубом фотографов дикой природы Беларуси обучает волонтеров. Именно они станут гидами для первых фототуристов. "Что касается главного "оружия" (фотоаппарата), туристам необходимо брать его с собой. По мере развития проекта мы планируем организовать прокат техники", - добавили в "Белгосохоте".

Узнать больше о проекте можно по телефону (8029) 646-42-08, а также в его группах в социальных сетях.