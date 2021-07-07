МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском

Опытный самолет МС-21-310 после покраски на предприятии "Спектр-Авиа" перелетел из Ульяновска в Жуковский.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Андрея Воропаева, инженера-испытателя Антона Кузнецова. По словам Василия Севастьянова, самолет, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск - Ульяновск и Ульяновск - Жуковский.

На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова самолет МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний. Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) впервые поднялся в небо в декабре прошлого года. Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.