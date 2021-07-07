Новости

Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки" 14:42
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания 14:37
Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском 14:29
Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта 14:25
Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями 14:24
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 14:23
Карантинный дневник. Как прошел восьмой день 14:23
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке 14:16
В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости 14:15
Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40% 14:00
В Омске передали в суд дело бутлегеров 13:47
Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи 13:43
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок 13:40
ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл 13:35
В Британии оправдали троих темнокожих спустя 50 лет 13:34
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации 13:21
Армия Украины при помощи США отработала бои с населением 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 14:51
Рубрика: Экономика

МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском

Текст: Наталия Ячменникова

Опытный самолет МС-21-310 после покраски на предприятии "Спектр-Авиа" перелетел из Ульяновска в Жуковский.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Андрея Воропаева, инженера-испытателя Антона Кузнецова. По словам Василия Севастьянова, самолет, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск - Ульяновск и Ульяновск - Жуковский.

На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова самолет МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний. Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) впервые поднялся в небо в декабре прошлого года. Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Убит президент Гаити Жовенель Моиз
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы