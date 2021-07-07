На фестиваль "Черешневый лес" в Большой театр пустят по QR-коду

На спектакли фестиваля искусств "Черешневый лес", которые проходят на сцене Большого театра, можно будет попасть используя систему QR-кодов. Ранее появившаяся информация о том, что подобную систему допуска на спектакли ввел сам Большой театр, оказалась неточной. Об этом журналистам рассказала пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.

"Это не касается спектаклей Большого театра, а касается спектаклей, которые проводит "Черешневый лес" на нашей сцене, в частности, гастроли Театра Бориса Эйфмана", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее подобная система пропуска посетителей уже была опробована на кафе и ресторанах. Получить QR-код могут те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Теперь по QR-кодам будут пускать в театры и некоторые музеи.

Как уточнили в департаменте культуры города Москвы, о запуске системы QR-кодов также объявили музей космонавтики, музей-заповедник "Коломенское", музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Кусково".