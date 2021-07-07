На Иннопроме предложили создать стратегию развития робототехники в России

Парадокс: роботы вытесняют людей с производства, но кадры остаются ключевым драйвером развития робототехники в России. Без наличия специалистов с определенными компетенциями ни одно предприятие не решится на то, чтобы использовать эти технологии. А если и решится, то роботы могут просто стоять, как мебель. В этой связи подготовка кадров для роботизации в вузах сегодня является одной из ключевых задач системы образования. Ей даже посвятили отдельную секцию на Иннопроме.

Основные компетенции по робототехнике сегодня сосредоточены у вендоров (производителей и поставщиков оборудования под собственным брендом). Многие из них уже сотрудничают с вузами, но успешным это сотрудничество можно назвать в редких случаях. Чаще дело ограничивается поставками роботов и методических материалов.

- Этого недостаточно. Из трех вендоров у нашего вуза наиболее успешное партнерство сложилось именно с тем, который не настаивал на покупке своей техники на первом этапе. Сначала нам предоставили базовое оборудование, обучили, потом мы совместно разработали учебно-методические материалы, вендор познакомился с компаниями-интеграторами. Так выстроился образовательный контур, откуда можно брать компетенции, знания, в случае необходимости - техподдержку, и куда можно отдавать готовые кадры. Потому что мы сталкиваемся с тем, что талантливых ребят, которых мы обучили, некуда трудоустраивать, - рассказала Валентина Овчинникова, заместитель проректора по развитию образовательной деятельности УрФУ.

Производители, в свою очередь, отмечают, что не всегда получают от учебных заведений обратную связь.

- Мы работаем почти со 100 вузами. Ставим задачи - они выполняют разработку, создают программный комплекс, но обычно не достигают планки техзадания. Обещают доделать, но не делают, - признается Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО "Андроидная техника".

Стратегия развития робототехники, по мнению экспертов, необходима, чтобы появился единый центр целеполагания.

- Без помощи государства не обойтись, сейчас отдельные направления робототехники "размазаны" по разным министерствам. Для начала надо понять, куда движется эта отрасль в России и уже под эти задачи формировать образовательные программы, - считает Роман Тимофеев, заместитель генерального директора компании "Робовизард".

Все возможно, если построить в коллаборации с бизнесом единую систему подготовки инженерных кадров, развивает мысль Валентина Овчинникова.

- Недостаточно просто готовить робототехников. Для современного инженера это своего рода компьютерная грамотность. Он должен понимать, как использовать такие технологии в своей специальности, - подчеркивает представитель УрФУ.

Сейчас в вузе робототехнике обучают в рамках таких образовательных направлений, как "Информационные системы", "Мехатроника и роботехнические системы", "Фундаментальные исследования в области математики и механики". Но это не значит, что остальные этой темы не касаются: из 7,5 тысячи абитуриентов, которых набирают на бюджет в этом году, примерно половина - по инженерным специальностям. И интегрированные курсы по роботизации как техпроцессу на базе майнеров и основных курсов могут слушать почти все.

Между тем

Компания "Цифра" и бизнес-школа УрФУ подписали на Иннопроме соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому вуз получит право использовать в учебных программах МВА практикумы "Цифровое производство" для машиностроения и "Цифровое горное предприятие". Кроме того, эксперты "Цифры" будут читать онлайн-лекции и участвовать в подготовке учебных материалов. Учебный курс рассчитан на 50-60 часов, по окончании проводится тестирование. "Современные инженеры, руководители, в принципе, хорошо разбираются в производстве, но не всегда знают о возможностях, которые предоставляют цифровые технологии для оптимизации процессов. В разработке учебного курса участвовали не только мы, но и наши партнеры, всего около 20 крупных российских и международных компаний - будет суперинтересно", - пообещал гендиректор "Цифры" Игорь Богачев.

Первый набор слушателей компания, к слову, объявила тоже на Иннопроме, два года назад. С того момента обучение прошло уже 15 тысяч специалистов. "Цифровая трансформация производства - модное словосочетание. На самом деле это окно возможностей для каждого предприятия. Можно, конечно, ждать, пока к ним придут сегодняшние студенты, более продвинутые. Если придут, потому что ребята хотят уже сегодня цифровые рабочие места, а не из XX века. Посмотрите на Xerox, Kodak, IBM - что происходит со "старыми" компаниями? А "Теслы" еще 5 лет назад не было. Наивно ожидать, что с промышленностью будет что-то другое. Поэтому важно обучать как раз в бизнес-школе руководителей среднего звена, чтобы они трансформировали свои предприятия, ведь "завтра" для них может и не наступить", - рассуждает Богачев.