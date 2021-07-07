На открытие Российского павильона в Каннах пришел глава Marche du Film

Россия в этом году работает на опережение, если говорить о Каннском кинофестивале и кинорынке. Во-первых, наш кинорынок Key Byuers Event: digital edition прошел раньше Каннского Marche du Film почти на месяц и, что называется, "подтянул" партнеров, открыв миру возможности и стремления российского кинематографа. Во-вторых, открытие Российского павильона и виртуального объединенного стенда отечественных кинематографистов в Village International на Marche du Film состоялось в тот же день, когда прошла торжественная церемония начала работы самого Каннского кинофестиваля, но... на несколько часов ранее.

Можно сказать, что открытие Российского павильона состоялось в формате Limited edition - из России до Канн добрались немногие. В этом году в различных программах Каннского кинофестиваля девять фильмов, сделанных с российским участием. Сюда приехали и начинают работать, выходя из карантина, около 10 российских журналистов. Можно пошутить, что по одному на каждый фильм, но эти слова были бы очень печальными.

Кого читать, помимо "РГ"? Антона Долина ("Искусство кино"), Андрея Плахова ("Коммерсантъ"), Стаса Тыркина ("КП"), Нину и Матвея Ромодановских (Proficinema), Егора Москвитина - пишет сразу для нескольких изданий, как и Егор Беликов. Москвитин делает эксклюзивные репортажи и для канала "КиноТВ", в том числе и для странички на You Tube. Петр Шепотинник и Ася Колодижнер, как обычно, готовят программу для телеканала "Культура". Вот новости, что называется, из первых рук. И те коллеги, кому карантин позволил, пришли на открытие нашего павильона. Из продюсеров добрались Наталья Дрозд, Елена Гликман, Ситора Алиева, пришли их коллеги, живущие не в России, - Симона Бауманн, Филипп Перкон и другие. К нам в павильон пожаловали и фестивальные отборщики разных стран, и иностранные партнеры. Но, пожалуй, самым главным гостем был генеральный директор кинорынка Marche du Film Жером Пайяр. Приход перед официальным открытием фестиваля - всего за пару часов, чтобы открыть Российский павильон от человека такого уровня - это дорогого стоит. Тем более, что на Marche du Film представлены павильоны разных стран, и Пайяр успевает прийти не ко всем. Евгения Маркова - глава "Роскино" - подготовила к открытию специальную презентацию. Пайяр одобрительно кивал, слушая ее - следит за успехами российского кино.

Фото: Сусанна Альперина

О программе работы Российского павильона в этом году в Каннах мы писали ранее. Добавим лишь, что изменился его дизайн. На террасе появились удобные для работы - переговоров и прочего - столы. Внутри - "ожившие экраны", отдельный постер посвящен Москве. Все выполнено в красно-зеленых тонах, дизайн современный и модный. На полках можно увидеть свежий выпуск журнала Variety - на обложке наш мультфильм "Снежная королева". Уже сегодня, 7 июля, будут три презентации. На первой свой контент представят компании Art Pictures Distribution (Feature Film & Series) и All Media. На второй - о себе "расскажут" российские стриминговые платформы. Большая часть презентаций пройдет в формате онлайн - по понятным всем причинам.

На третьей презентации о себе расскажет уже в реальном формате, но с видеорядом, RFF - Russian Film Festival. Кстати, у этого мероприятия горячие новости. Впервые в истории такой фестиваль состоится в Южной Корее. Десять популярных российских фильмов будут доступны для просмотра на крупнейшей корейской платформе Home Choice с 12 по 31 июля. Зрители Кореи впервые увидят подборку художественных и анимационных картин последних лет.

В Корее в программу RFF войдут фантастический триллер "Спутник", фильм-катастрофа "Огонь", лирическая криминальная драма "Большая поэзия" и две экранизации российских романов-бестселлеров "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Карины Добротворской и "Текст" Дмитрия Глуховского. Также зрители увидят черно-белую историческую драму "Француз" Андрея Смирнова, биографическую картину "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Человека из Подольска" Семена Серзина и комедию Михаила Сегала "Глубже!". Анимационный блок фестиваля представлен мультфильмом "Снежная королева: Зазеркалье".

Остается напомнить, что Российский павильон и виртуальный объединенный стенд отечественных кинематографистов на Marche du Film организованы "Роскино" при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. О новостях работы Российского павильона в Каннах мы будем писать в "РГ".