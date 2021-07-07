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07.07.2021 11:22
Рубрика: Культура

На открытие Российского павильона в Каннах пришел глава Marche du Film

Текст: Сусанна Альперина
Россия в этом году работает на опережение, если говорить о Каннском кинофестивале и кинорынке. Во-первых, наш кинорынок Key Byuers Event: digital edition прошел раньше Каннского Marche du Film почти на месяц и, что называется, "подтянул" партнеров, открыв миру возможности и стремления российского кинематографа. Во-вторых, открытие Российского павильона и виртуального объединенного стенда отечественных кинематографистов в Village International на Marche du Film состоялось в тот же день, когда прошла торжественная церемония начала работы самого Каннского кинофестиваля, но... на несколько часов ранее.
Фото: Сусанна Альперина Фото: Сусанна Альперина
Фото: Сусанна Альперина

Можно сказать, что открытие Российского павильона состоялось в формате Limited edition - из России до Канн добрались немногие. В этом году в различных программах Каннского кинофестиваля девять фильмов, сделанных с российским участием. Сюда приехали и начинают работать, выходя из карантина, около 10 российских журналистов. Можно пошутить, что по одному на каждый фильм, но эти слова были бы очень печальными.

Фото: kinopoisk.ru
Канны бросают вызов. Фестиваль доказывает, что жизнь не остановишь

Кого читать, помимо "РГ"? Антона Долина ("Искусство кино"), Андрея Плахова ("Коммерсантъ"), Стаса Тыркина ("КП"), Нину и Матвея Ромодановских (Proficinema), Егора Москвитина - пишет сразу для нескольких изданий, как и Егор Беликов. Москвитин делает эксклюзивные репортажи и для канала "КиноТВ", в том числе и для странички на You Tube. Петр Шепотинник и Ася Колодижнер, как обычно, готовят программу для телеканала "Культура". Вот новости, что называется, из первых рук. И те коллеги, кому карантин позволил, пришли на открытие нашего павильона. Из продюсеров добрались Наталья Дрозд, Елена Гликман, Ситора Алиева, пришли их коллеги, живущие не в России, - Симона Бауманн, Филипп Перкон и другие. К нам в павильон пожаловали и фестивальные отборщики разных стран, и иностранные партнеры. Но, пожалуй, самым главным гостем был генеральный директор кинорынка Marche du Film Жером Пайяр. Приход перед официальным открытием фестиваля - всего за пару часов, чтобы открыть Российский павильон от человека такого уровня - это дорогого стоит. Тем более, что на Marche du Film представлены павильоны разных стран, и Пайяр успевает прийти не ко всем. Евгения Маркова - глава "Роскино" - подготовила к открытию специальную презентацию. Пайяр одобрительно кивал, слушая ее - следит за успехами российского кино.

Фото: Сусанна Альперина

О программе работы Российского павильона в этом году в Каннах мы писали ранее. Добавим лишь, что изменился его дизайн. На террасе появились удобные для работы - переговоров и прочего - столы. Внутри - "ожившие экраны", отдельный постер посвящен Москве. Все выполнено в красно-зеленых тонах, дизайн современный и модный. На полках можно увидеть свежий выпуск журнала Variety - на обложке наш мультфильм "Снежная королева". Уже сегодня, 7 июля, будут три презентации. На первой свой контент представят компании Art Pictures Distribution (Feature Film & Series) и All Media. На второй - о себе "расскажут" российские стриминговые платформы. Большая часть презентаций пройдет в формате онлайн - по понятным всем причинам.

На третьей презентации о себе расскажет уже в реальном формате, но с видеорядом, RFF - Russian Film Festival. Кстати, у этого мероприятия горячие новости. Впервые в истории такой фестиваль состоится в Южной Корее. Десять популярных российских фильмов будут доступны для просмотра на крупнейшей корейской платформе Home Choice с 12 по 31 июля. Зрители Кореи впервые увидят подборку художественных и анимационных картин последних лет.

Фото: kinopoisk.ru
74-й Каннский кинофестиваль проходит после двухлетнего перерыва

В Корее в программу RFF войдут фантастический триллер "Спутник", фильм-катастрофа "Огонь", лирическая криминальная драма "Большая поэзия" и две экранизации российских романов-бестселлеров "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Карины Добротворской и "Текст" Дмитрия Глуховского. Также зрители увидят черно-белую историческую драму "Француз" Андрея Смирнова, биографическую картину "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Человека из Подольска" Семена Серзина и комедию Михаила Сегала "Глубже!". Анимационный блок фестиваля представлен мультфильмом "Снежная королева: Зазеркалье".

Остается напомнить, что Российский павильон и виртуальный объединенный стенд отечественных кинематографистов на Marche du Film организованы "Роскино" при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. О новостях работы Российского павильона в Каннах мы будем писать в "РГ".

Фото: Сусанна Альперина
Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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