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07.07.2021 19:25
Рубрика: В мире

Накануне выборов в Болгарии избирателей подкупают талонами на хлеб и дровами

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии в преддверии намеченных на 11 июля выборов в парламент правоохранительные органы продолжают бороться с незаконной скупкой голосов.

Фото: iStock
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Сегодня стало известно, что в одном из населенных пунктов республики гражданам предлагали бесплатные купоны на хлеб в обмен на "правильное" заполнение бюллетеня. Кроме того, были зафиксированы попытки определенной партии заручиться поддержкой населения, используя в качестве рычага давления сотрудников лесного кооператива. Последние, уже взвалив всю вину на своего руководителя, признались в подкупе населения дровами для топки домов.

Внимание также заслуживает подход отдельных махинаторов, обещающих нуждающимся согражданам за "нужный" голос обеспечить упрощенную схему выдачи кредитов.

Наиболее сильно проблема со скупкой голосов затронула цыганские кварталы болгарских городов. В подобных местах компактного проживания местные "царьки" охотно идут на выгодную сделку с представителями политструктур. Как сообщается, цена одного голоса варьируется от 15 до 50 евро.

По делу о подкупе избирателей в Болгарии к настоящему времени задержаны почти 700 человек. В розыск объявлены более сотни. Председатель служебного правительства страны Стефан Янев доволен результатами спецопераций.

Глава МВД Бойко Рашков неоднократно указывал, что основной партией, причастной к правонарушениям, является правящая до начала текущего года политсила "Граждане за европейское развитие Болгарии", подконтрольная экс-премьеру Бойко Борисову.

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