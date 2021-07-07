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Рубрика: В мире

НАСА отложило на сутки отстыковку от МКС грузового корабля Dragon

НАСА решило перенести отстыковку от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon еще на сутки - на 8 июля. Такое решение было принято из-за плохих погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС
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Корабль покинет станцию в 17:35 мск, пишет ТАСС. Ранее отстыковка планировалась на 6 июля, но была отложена из-за тропического шторма "Эльза", двигавшегося на Флориду. НАСА перенесло возвращение все на 7 июля, но и эта дата была изменена.

Специалисты опасаются, что сильный ветер и высокие волны в Атлантике у восточного побережья Флориды, куда корабль должен будет опуститься, затруднят операцию по его извлечению из воды.

Корабль Dragon компании SpaceX был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 третьего июня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС состоялась пятого июня. Корабль доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей.

В мире США Общество Космос

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