НАСА отложило на сутки отстыковку от МКС грузового корабля Dragon

НАСА решило перенести отстыковку от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon еще на сутки - на 8 июля. Такое решение было принято из-за плохих погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида.

Корабль покинет станцию в 17:35 мск, пишет ТАСС. Ранее отстыковка планировалась на 6 июля, но была отложена из-за тропического шторма "Эльза", двигавшегося на Флориду. НАСА перенесло возвращение все на 7 июля, но и эта дата была изменена.

Специалисты опасаются, что сильный ветер и высокие волны в Атлантике у восточного побережья Флориды, куда корабль должен будет опуститься, затруднят операцию по его извлечению из воды.

Корабль Dragon компании SpaceX был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 третьего июня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС состоялась пятого июня. Корабль доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей.