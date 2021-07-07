Названы пять незаметных симптомов, требующих обращения к неврологу

Причину плохого самочувствия зачастую приходится выяснять у множества специалистов, сдавая разнообразные анализы, однако и это не приносит положительного результата. Помочь в таком случае, как рассказала невролог, кандидат медицинских наук Елена Беленко, могут врачи ее профиля, а именно узкой специализации - вегетологии. Эксперт перечислила пять состояний, которые требуют обращения именно к такому доктору.

При ощущении сбоев в работе сердца нельзя исключать патологию, но кардиологи могут не найти существенных отклонений, а значит нарушено управление данной системой.

- Работой сердца управляют вегетативные узлы и сплетения, состоящие из симпатических и парасимпатических волокон. Точнее - три пары нервных симпатических узлов на уровне шеи и парасимпатические нервы - ветви шейной и грудиной частей блуждающего нерва. Симпатические нервы ускоряют работу сердца, либо усиливают сокращения. В норме это происходит в ответ на физическую нагрузку или в момент стресса, - цитирует Беленко KP.Ru.

У древнего человека, добавила врач, такая реакция обеспечивала выживание. У современного - стресса может не быть, а состояние возникать, что указывает на наличие заболевания и необходимость посетить невролога.

При чувстве неполного вдоха, усугубляющемся при разговорах и ходьбе, нужно сначала исключить проблемы с легкими и эндокринной системой. Если их не обнаружится, проконсультируйтесь с вегетологом.

- Дело в том, что работа легких обеспечивается двумя парами шейных симпатических узлов, бронхиальными ветвями блуждающего нерва, а также дыхательным центром головного мозга. Взаимоотношения у них достаточно сложные. Они регулируют работу гладкой мускулатуры и слизистой оболочки бронхов, тонус сосудов легких. Также оказывают влияние на объем и частоту дыхательных движений, - рассказала доктор.

Тяжесть в животе после еды или повышенное газообразование доставляют немало дискомфорта. Исследования ЖКТ могут не выявить значимых отклонений, значит дело в вегетативной нервной системе. По словам Беленко, ветви симпатических и парасимпатических нервов обеспечивают работу каждого отдела, от глотки и пищевода, до прямой кишки, и необходимо разобраться, что выводит их из строя.

Не стоит игнорировать и раннее пробуждение, а также нарушения сна. Работа вегетативной нервной системы подчинена фазам смены времени суток. При ее дисфункции возникает постоянно высокий тонус работы симпатического отдела, что и приводит к отсутствию полноценного, восстанавливающего сна.

Хроническая усталость, ощущения упадка сил уже с самого утра могут свидетельствовать о недостатке витаминов и микроэлементов, а также о проблемах с щитовидной железой. Но вероятны и нарушения неврологического свойства.

Беленко отметила, что перечисленные симптомы не смертельны, но они серьезно снижают качество жизни.

- С такими проблемами можно прожить долго, только вопрос - насколько счастливо. Вегетативная нервная система обеспечивает работу всех внутренних органов, а также обеспечивает адаптацию организма к различным нагрузкам, воздействию окружающей внешней среды. При воздействии экстремальных стрессов, работа вегетативной нервной системы нарушается. Как следствие нарушается работа внутренних органов, - предупредила доктор.