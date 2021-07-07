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07.07.2021 17:15
Рубрика: Экономика

Новак: Под программу "социальной" газификации попадают около 4 млн домов

Текст: Евгения Думанская

Около четырех миллионов домов попадают под программу "социальной" газификации, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новак заявил, что власти минимизируют расходы россиян на газификацию

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил, что глава государства дал поручение до 2023 года обеспечить в газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку к домовладениям, к которым газ по каким-то причинам еще не подведен.

"Таких населенных пунктов в стране более 36 тысяч", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что под программу попадают около четырех миллионов домов, а сроки подключения российские регионы определят к 1 августа. Кроме того, как передает ТАСС, будут созданы условия, чтобы стоимость установки оборудования для газификации была для россиян минимальной.

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