О проблемах со здоровьем граждан, попавших в полицию, оповестят их близких

Полицейских обязали уведомлять родственников подозреваемых и обвиняемых об ухудшении их здоровья. В случаях, когда это произошло при нахождении в изоляторах временного содержания (ИВС). Причем речь идет как об оказании первой помощи, так и о госпитализации задержанных. Изменения предусмотрены приказом, подписанным главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Изоляторы временного содержания (ранее их называли камерами предварительного заключения - КПЗ) - это помещения при отделах полиции, в которые помещают граждан, задержанных по подозрению в совершении преступлений или административных правонарушениях. В них, как правило, долго не держат - только до избрания в отношении подследственных меры пресечения. Затем человека либо выпускают, либо этапируют - сначала в суд, а затем в следственный изолятор или под домашний арест.

"В случае оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию сотрудники изолятора временного содержания должны сообщить об этом родственнику или близкому лицу в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Об этом делается отметка в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС", - говорится в документе.

Ранее соответствующим приказом главы МВД России предусматривалось только взаимодействие подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками изоляторов. Так, они могли обращаться за помощью к медицинскому работнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежедневного обхода камер и опроса содержащихся лиц, а в случае ухудшения состояния здоровья - к любому сотруднику ИВС. Результаты обхода и оказания медицинской помощи нужно было отразить в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС и в журнале санитарного состояния ИВС. Об информировании родных и близких в Правилах внутреннего распорядка ИВС ничего не говорилось.

"Очень правильное решение,- - считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. - Конечно же, необходимо уведомлять родственников, потому что, возможно, им известна какая-то дополнительная информация по медицинской линии. Может быть, они привезут необходимые лекарства, которых в изоляторах нет".