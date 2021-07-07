Ольга Любимова: Более 68 тысяч детей пришли в детские школы искусств

Главной темой встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и президента России Владимира Путина стали детские школы искусств и проблемы сохранения объектов культурного наследия.

"Детские школы искусств, - это не только привычная для нас, совершенно уникальная отечественная система, которую мы сохранили сквозь самые сложные годы. Мы стараемся, чтобы отечественная система воспитания также давала возможность делиться опытом преподавания, чтобы наши молодые выпускники возвращались и становились педагогами", - сказала Ольга Любимова.

Именно поэтому было так важно не допустить превращение детских школ искусств в кружки по интересам, куда дети приходят всего лишь пару раз в неделю. Эту проблему решил принятый закон об особом статусе детских школ искусств, к которым относятся музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы и школы художественных ремесел.

Также министр особо отметила, что в национальном проекте "Культура" предусмотрен ремонт и строительство новых школ искусств. Только в этом году появилось 12 новых таких школ, были приобретены около 20 тысяч новых музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы. И еще одна показательная цифра - 68 тысяч детей, занимающихся творчеством.

Отдельно Ольга Любимова остановилась на проблеме сохранения объектов культурного наследия. "В этом году мы отреставрировали монумент "Родина-мать зовет" в Волгограде. На памятнике было 11 километров трещин и 99 поржавевших тросов из 117", - пояснила министр.

Серьезная работа в тесном контакте с Церковью ведется в Новодевичьем монастыре и Александро-Невской лавре. Лавре предстоит глубокая реставрация, которая должна завершиться до 2028 года.

"Еще что касается реставрации, очень важная вещь - это деревянное зодчество. У нас 7,5 тысячи деревянных храмов, 3,5 тысячи из них в не очень хорошем состоянии. Это проблема достаточно серьезная… Видите, у нас такой "светофор", что "горит" красным, что - желтым, что - пока в хорошем состоянии", - продолжила Ольга Любимова.

Зато уже завершились все работы в Туле, которая превратилась в культурный центр мирового уровня. "Теперь говорят, что главная проблема туристов, которые будут семьями приезжать в Тулу, - выходных больше не хватит: за субботу-воскресенье обойти все невозможно", - добавила Любимова.

Ждет туристов и Калуга и грандиозный комплекс Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского. "Мы эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой работой - занимаются экспозицией", - пояснила министр.

Тем временем

В этот же день министр культуры Ольга Любимова выступила на совещании президента Российской Федерации с членами правительства.

Ольга Любимова напомнила, что в 2019 году Минкультуры России и Минпросвещения России запустили межведомственный проект "Культура для школьников". Это и экскурсии в музеи, в совместные походы в театры, и встречи со знаменитыми актерами и выдающимися деятелями искусства. Первыми наставниками стали Евгений Миронов, Владимир Машков, Анна Нетребко и многие другие.

"Чтобы привлечь внимание ребят инициированы различные тематические акции - "Культурный марафон", "Летопись сердец", "Кинолето", "Галерея литературных героев", даже "Культурная ботаника" у нас есть. Наиболее масштабное событие - "Культурный марафон" - ежегодно привлекает более 1 млн участников", - рассказывает министр.

По ее словам, проект начинался с 11 пилотных регионов, а сегодня к нему присоединились все 85 субъектов Российской Федерации.

Отдельно министр остановилась на работе музеев. Пандемия, изоляция, ограничения заставили музейное сообщество пересмотреть многие свои традиционные способы работы с посетителями. Так появился проект "Музейные маршруты России", который направлен на продвижения брендов музеев в стране и в мире.

"Основная цель проекта - добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в "низкий" сезон, что, в свою очередь, повлечет устойчивый рост и доходов и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений", - пояснила Ольга Любимова.

Первыми участниками стали музей космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, музей-заповедник "Кижи", ставший флагманом этнографического туризма и музейного сотрудничества с ЮНЕСКО, а также наш новый музейный квартал в Туле, где уже фактически создана туристическая инфраструктура мирового класса.

"Наконец, востребованным инструментом в деле привлечения интереса молодежи к культурным мероприятиям должна стать программа "Пушкинская карта"", - сказала Ольга Любимова и поблагодарила президента и правительство за поддержку этого важного молодежного проекта.

Напомним, что обладателем "Пушкинской карты" может стать любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. То есть, почти 13 млн школьников старших классов, студентов колледжей и вузов. Афиша главных культурных событий будет доступна на портале Культура.рф и в приложении "Госуслуги.Культура".