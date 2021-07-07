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07.07.2021 13:00
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство российских студентов планируют поступать в магистратуру

Текст: Мария Агранович
В разгаре приемная кампания - выпускники школ могут подавать заявления на поступление до 29 июля. В это же время принимаются документы от тех, кто уже отучился в университете на бакалавра, но планирует идти дальше - в магистратуру.

А таких, по результатам опроса, который провели МГТУ им. Баумана, МАИ и МФТИ при участии металлургической компании НЛМК, почти 80%. Лишь малая часть - около 7% - решили не продолжать обучение.

Почему студенты выбирают учиться дальше? Почти половина ответили: квалификации бакалавра им для выбранной профессии недостаточно. Треть студентов, напротив, идут в магистратуру, чтобы попробовать себя в другом направлении подготовки. Еще 17,6% смотрят еще дальше - после магистратуры планируют идти в аспиранты. А еще многие смотрят на пример друзей: практические у всех, кто собирается в магистратуру (74,5%) кто-то из знакомых уже там отучился.

Те, кто сейчас не готовы поступать в магистратуру, чаще всего мотивируют это невозможностью поступить на бюджетные места (29,7%), желанием поступить позже (29,4%), устройством на работу после бакалавриата. А кто-то - и таких почти 10% - просто устал от учебы.

Среди опрошенных есть те, кто готов учиться в магистратуре платно, но для большинства это - не вариант.

Что касается формы обучения, то половина опрошенных хотели бы учиться очно, 34% - дистанционно, остальные - за вечернюю и заочную формы обучения.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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- Наметившийся несколько лет назад тренд на обучение в магистратуре очень понятен, - считает директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. - Выпускники бакалавриата имеют мультидисциплинарную подготовку в широком спектре дисциплин, а обучение в магистратуре позволяет им получить знания в направлениях, наиболее востребованных рынком труда.

По его словам, ежегодно в ведущих вузах России открываются десятки новых магистерских программ, поддерживаемых индустриальными партнерами. И программы направлены на подготовку кадров по специализациям, о которых еще десять лет назад никто не знал.

Комментарий

Борис Пайкин, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:

- Сегодняшняя молодежь понимает ценность современного образования как основы для дальнейшей самореализации. Кроме того, мы видим целеустремленность молодых людей: уже сегодня почти пятая часть намерена поступать и в аспирантуру, а, значит, не разочаровалась в выборе профессии.

Очевидно, что очное образование является для студентов более полноценным. Но они нашли свои плюсы и в дистанционке: тот факт, что треть положительно воспринимают дистанционный формат образования, говорит о хорошей технической и методической подготовке наших ведущих вузов.

Общество Образование Общество Соцсфера Социология

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