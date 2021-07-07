"Отличные новости". WhatsApp запустил новую полезную функцию

В бета-версии WhatsApp появилась полезная функция для тех, кто обменивается видеороликами.

"Если вы когда-нибудь были разочарованы медленной загрузкой видео из-за плохого соединения, для вас есть отличные новости", пишет TechRadar.

Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать настройки качества для загружаемых видео: тестовая версия дает возможность найти баланс между размером файла и качеством видео в зависимости от ситуации и потребностей.

По умолчанию приложение WhatsApp само определяет качество видео, однако пользователь может сам решить, нужны ли ему максимальная экономия трафика и быстрая загрузка - или же требуется самое высокое качество.

Сейчас настройка качества видео доступна в тестовой версии для Android.