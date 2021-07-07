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07.07.2021 13:19
Рубрика: Власть

Партию Роста поведет на выборы женская тройка

Текст: Галина Мисливская
Федеральный список кандидатов от Партии Роста на выборах в Госдуму возглавят три женщины, такое решение приняли в среду, 7 июля, делегаты предвыборного съезда партии.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В тройку лидеров общефедерального списка вошли:

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- Елена Ульянова, заместитель председателя партии, глава благотворительного фонда "Равенство возможностей", медиа-менеджер, депутат городской думы Томска, общественный бизнес-омбудсмен в Томской области;

- Ирина Миронова, режиссер, сценарист, продюсер;

- Ксения Безуглова, сопредседатель партии, основатель благотворительного фонда "Возможно все", победитель международного конкурса красоты среди девушек на колясках "Вертикаль".

"Это не значит, что мужчины уступили инициативу. Но это кандидаты, которые не будут "бесить" и вызывать раздражение и раскол у избирателей, которые потенциально сочувствуют нам. Согласитесь, таких персон немного", - отметил лидер Партии Роста Борис Титов. Он добавил, что первая тройка также "великолепно укладывается в образ Партии Роста как партии успешных людей, предпринимателей, свободомыслящих граждан".

Всего в общефедеральном списке Партии Роста, разбитом на 37 территориальных групп, 300 человек. Кроме того, в 40 регионах страны партия намерена выдвинуть 108 кандидатов по одномандатным округам.

Как отметил Борис Титов, среди одномандатников немало ярких личностей, причем это не только "политические тяжеловесы и старожилы вроде лидера фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой и бывшего зампреда комитета Госдумы по экономической политике Виктора Звагельского, но и более молодые игроки". Среди последних - глава муниципального округа Тверской в столице Яков Якубович и общественный деятель Эльвира Вихарева.

Сам Титов возглавил московский региональный список Партии Роста.

"Выборы в Государственную Думу - это для нас не цель, а начало пути, сочетающего в себе диалог с моральным и политическим воздействием на действующую власть", - заявил он на съезде. Партия, по словам председателя, настроена на сотрудничество с конкурентами в сфере наблюдения за голосованием.

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Партия Роста также намерена побороться за мандаты на региональном уровне. Она представит кандидатов в Законодательные собрания в 22 из 39 регионов, в которых пройдут региональные выборы в сентябре. Это 15 списков и более 400 кандидатов в Санкт-Петербурге, Томской, Самарской, Московской, Курской, Свердловской, Орловской, Псковской, Мурманской, Липецкой, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого, кандидат от партии будет выставлен на довыборы главы Республики Тыва.

Напомним, сейчас Партия Роста приставлена семью депутатами региональных законодательных собраний. Это дает ей право выдвигать депутатов в Госдуму без сбора подписей.

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