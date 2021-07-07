Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос

Импорт пальмового масла в Россию в первой половине 2021 года заметно увеличился. Однако его потребление внутри страны не изменилось: растет экспорт кондитерских изделий, а некоторые переработчики просто закупили его впрок, опасаясь продолжения проблем с логистикой на фоне пандемии.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), только в июне 2021 года поставки растительных масел в Россию увеличились на 44,8%. За первое полугодие импорт растительного масла вырос в полтора раза, подсчитывает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Также на 27% увеличился импорт рыбы, на 20% - сахара. Но снизился импорт мяса (на 17%). Рост наблюдается только по мясу птицы (12%). Также меньше ввезли в Россию молочной продукции (на 11,4%) и овощей (на 8%).

Основная причина роста импорта продовольствия - в увеличении мировых цен, ведь ФТС ведет подсчет в деньгах. Россия импортирует более десяти видов растительных масел, и все они росли в цене на мировом рынке, подтверждает директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Тонна пальмового масла год назад стоила 765 долларов, а в июне 2021-го - уже 1033 долларов. По данным союза, в тоннах объем импорта практически не изменился.

Пальмового масла в Россию поставляется ежегодно около миллиона тонн. Кроме того, основной потребитель пальмового масла - кондитерская отрасль - наращивает экспорт. По данным центра "Агроэкспорт" при минсельхозе на 4 июля, поставки кондитерских изделий за рубеж увеличились более чем на 18% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Рост импорта растительных масел произошел в основном из-за увеличения поставок именно пальмового масла. В начале 2021 года выросло потребление растительных масел у переработчиков, говорит партнер компании "НЭО Центр" Владимир Шафоростов. "По опыту знаю, что заключались контракты вперед. И рост, который мы сейчас видим, - отчасти отложенный спрос и следствие восстановления цепочек поставок, отчасти попытка закрыть риски возможного снижения поставок из-за продолжения пандемии", - считает эксперт.

По остальному продовольствию сказался рост отечественного производства и сезонные факторы, считают эксперты. Так, по данным ассоциации "Теплицы России", за последние пять лет Россия смогла выйти на самообеспеченность огурцами. Производство томатов за последние три года увеличилось почти на 30% - с 2,3 до 3 млн тонн. Отсюда - снижение импорта.

Производство мяса в стране сейчас превышает внутренний спрос, добавляет Дарья Снитко. По итогам 2020 года объем производства свинины, говядины, мяса птицы составил 10,6 млн тонн в убойном весе - на 3,3% больше, чем в 2019 году. При этом эксперты говорят, что новые предприятия по производству свинины продолжают строиться и прогнозируют дальнейшее увеличение объемов производства этого мяса еще в течение ближайших нескольких лет. Правда, производство мяса птицы в этом году немного снизилось из-за вспышки гриппа птиц.

Падение импорта молочной продукции объясняется ростом внутреннего производства, снижением покупательной способности и отчасти введением маркировки, считает Владимир Шафоростов. Однако гендиректор Союзмолока Артем Белов говорит, что 85% всего импорта молочной продукции приходится на Беларусь. А данные ФТС не учитывают поставки из ЕАЭС.

"Вызывает определенные опасения снижение поставок сухого молока и масла. Однако наблюдается серьезный рост поставок по сырам. С учетом того, что сыры в последние годы стали одним из факторов, которые влияют на цены в сырьевом секторе и переработке, следует более жестко придерживаться баланса с Беларусью в части объемов поставок", - говорит Белов.