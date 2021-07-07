Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины

Серьезная обеспокоенность ситуацией, вызванной безопасностью белорусского дипломатического представительства в Киеве, и недостаточностью мер, предпринимаемыми в этой связи украинской стороной, содержится в ноте, которую направило в среду, 7 июля, посольство Беларуси в адрес внешнеполитического ведомства Украины.

В ноте констатируется, что "несмотря на неоднократное обращение белорусской стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности белорусского диппредставительства, 07.07.2021 при проведении санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - рассказали в посольстве БЕЛТА, уточнив, что двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны.

Исходя из анализа обстоятельств инцидента, в белорусской дипмиссии делают вывод о целенаправленном и заранее спланированном характере акции. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы "указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии".

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года посольство РБ требует от украинской стороны "обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к дипломатической миссии, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - резюмировали в посольстве.