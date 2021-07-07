Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины

Новости

Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки" 14:42
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания 14:37
Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском 14:29
Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта 14:25
Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями 14:24
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 14:23
Карантинный дневник. Как прошел восьмой день 14:23
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке 14:16
В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости 14:15
Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40% 14:00
В Омске передали в суд дело бутлегеров 13:47
Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи 13:43
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок 13:40
ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл 13:35
В Британии оправдали троих темнокожих спустя 50 лет 13:34
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации 13:21
Армия Украины при помощи США отработала бои с населением 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 14:52
Рубрика: В мире

Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины

Текст: Юрий Сизов

 Серьезная обеспокоенность ситуацией, вызванной безопасностью белорусского дипломатического представительства в Киеве, и недостаточностью мер, предпринимаемыми в этой связи украинской стороной, содержится в ноте, которую направило в среду, 7 июля, посольство Беларуси в адрес внешнеполитического ведомства Украины.

 В ноте констатируется, что "несмотря на неоднократное обращение белорусской стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности белорусского диппредставительства, 07.07.2021 при проведении санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - рассказали в посольстве БЕЛТА, уточнив, что двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
МИД Беларуси дал жесткий ответ на санкционную политику Запада

 Исходя из анализа обстоятельств инцидента, в белорусской дипмиссии делают вывод о целенаправленном и заранее спланированном характере акции. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы "указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии".

 В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года посольство РБ требует от украинской стороны "обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к дипломатической миссии, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - резюмировали в посольстве.

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Убит президент Гаити Жовенель Моиз
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске