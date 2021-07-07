Новости

Умер актер Игорь Андреев 14:53
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В сериале по игре The Last of Us будет 10 серий, съемки уже начались 13:55
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
СМИ: Госпитализированную с COVID Веру Алентову перевели в реанимацию 13:10

Представители театра: Вера Алентова не в реанимации

Новости
    07.07.2021, 15:55
Текст:   Олег Усков

В Московском драматическом театре имени Пушкина отреагировали на ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что после смерти мужа, актера и режиссера Владимира Меньшова, актрису Веру Алентову, заразившуюся коронавирусом, вновь перевели в реанимацию.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру

"Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев", - заявили РИА Новости в театре. Добавив: "Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации".

Вере Валентиновне Алентовой 79 лет. Актриса известна ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли", серале "Бальзаковский возраст".

Новости

Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым 12:47
Умер легендарный индийский актер Дилип Кумар 12:15
Тарантино стал владельцем старинного кинотеатра в Лос-Анджелесе 06:03
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 06.07.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 06.07.2021
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 06.07.2021
Умерла актриса Любовь Альбицкая 06.07.2021
⧣ происшествия
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 06.07.2021
СМИ: Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с коронавирусом 05.07.2021
Фото: Экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова прооперирована 05.07.2021
⧣ СССР
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Умер Дживан Гаспарян 06.07.2021
Умер советский актер Убайдулло Раджабов 05.07.2021