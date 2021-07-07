Представители театра: Вера Алентова не в реанимации

В Московском драматическом театре имени Пушкина отреагировали на ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что после смерти мужа, актера и режиссера Владимира Меньшова, актрису Веру Алентову, заразившуюся коронавирусом, вновь перевели в реанимацию.

"Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев", - заявили РИА Новости в театре. Добавив: "Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации".

Вере Валентиновне Алентовой 79 лет. Актриса известна ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли", серале "Бальзаковский возраст".