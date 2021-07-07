Промышленники внедряют сервисы для охраны труда и доставки грузов

Воспользоваться службой доставки потребитель может одним нажатием кнопки, а производителям приходится ждать своего "заказа" значительно дольше. Как избавиться от "бумажного" потока согласований и разработать удобные сервисы для промсектора, лидеры отрасли обсудили на пленарной сессии Иннопрома "Цифровая индустриализация: предприятие как платформа, государство как экосистема" с Минпромторгом РФ.

- Большинство лидеров мирового рынка запускают свое производство электроники, разработку автоматизированных систем. Тем самым они превращаются в технологическую компанию. Цифровые платформы сегодня - неотъемлемая часть бизнеса, в том числе промышленного, а государство может объединить их в единую экосистему, - говорит о перспективах развития заместитель профильного ведомства Василий Шпак.

Какие запросы есть у промышленников? Участники отрасли заявляют, что вначале необходимо обеспечить связь внутри предприятий - между рабочим персоналом, поставщиками товаров и услуг, а затем и производственными объектами. Так, сотрудникам металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ в работе помогают цифровые "советчики" - алгоритмы, которые контролируют расход топлива, обслуживание техники.

- Цифровая трансформация позволяет снизить себестоимость продукции, увеличить объемы ее выпуска и качество. На основе данных, поступающих с датчиков, наша платформа составляет алгоритм для принятия эффективных решений. В прошлом году мы сэкономили 20 миллионов долларов благодаря внедрению цифры - экспертных систем, двойников. Они освобождают кадры от части задач, нередко выполняя их лучше и быстрее, - рассказывает вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов.

Кроме того, предприятия разрабатывают платформы, объединяющие участников логистической цепочки - от поставщика до адресата. Они могут наблюдать за следованием груза в онлайн-режиме. По словам директора кластера "Промышленность" международной компании-разработчика Алексея Леонтовича, технологическая оснастка - это новая бизнес-модель, которая обеспечивает добавочную стоимость услуг на рынке.

Сейчас также идет тренд на консьюмеризацию в b2b-сегменте, когда промышленники используют привычные гаджеты для охраны труда. К примеру, на ЕВРАЗе выпустили мобильное приложение, с помощью которого горняки фиксируют неисправность на рабочем месте. Другое популярное направление - отраслевые маркетплейсы, создают, чтобы заказывать необходимую продукцию у местных производителей.

- В течение последних двух лет спрос на такие решения усилился. Наши резиденты показали рост выручки на 65 процентов в 2020-м, вопреки пандемии, так как их продукция была востребована. Кстати, ее объем по итогам предыдущего года увеличился на треть, что соответствует докризисному уровню. Помимо российской промышленности, сколковские компании успешно поставляют свои разработки на зарубежный рынок - добавляет председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Эксперты уверены: цифровизация в ближайшее время охватит весь производственный цикл, но сперва нужно внедрить отечественное ПО. Как говорит Василий Шпак, это возможно только с участием российских разработчиков и госструктур, которые договорятся о стандартах протоколов связи, правилах установки интерфейсов и т.д. Собственно, экосистема и подразумевает альянс поставщиков ИТ-решений и их потребителей.

Другая задача, которую только предстоит выполнить промсектору, касается электронного документооборота (ЭДО). Несмотря на цифровое управление производством, подавляющая часть игроков еще заполняет документы вручную - один кадровик в среднем собирает с работников 30 тысяч подписей в год, затрачивая временные и финансовые ресурсы. Полностью осуществить переход на ЭДО предприятия собираются к 2024 году.