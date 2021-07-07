Пумпянский: Работа РСПП и Минстроя РФ в сфере регулирования демонстрирует эффективность и системность

Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и сопредседатель Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Дмитрий Пумпянский подвел ключевые итоги сотрудничества РСПП и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по совершенствованию нормативной базы в сфере строительства, а также обозначил текущие задачи на конференции "Промышленная политика в сфере строительства" в ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021.

Дмитрий Пумпянский отметил, что реализации в стране крупных строительных проектов регионального и федерального уровня показала, что существующая система нормирования в текущей практике строительства является сдерживающим фактором и нуждается в срочном реформировании. Для поиска решения этих задач были объединены усилия делового сообщества и органов государственной власти. Мощный импульс совместной работе придали заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"У Комитета по промышленной политике и техническому регулированию выстроена системная работа с Минстроем России. По итогам серии совещаний была сформирована специальная рабочая группа с участием 25 ведущих компаний страны. Были определены стратегия и подходы, мы совместно приняли решение об отказе от некоторых инициатив, которые привели бы к дополнительному и параллельному нормированию в техническом регулировании. Сформирована общая позиция по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией: мы договорились, какие вопросы технического регулирования и нормирования в строительстве следует выносить на наднациональный уровень, а какие подлежат решению в рамках действующего российского законодательства", - сказал Дмитрий Пумпянский.

Он напомнил, что в рамках совместной работы в декабре 2020 года прошло заседание Бюро Правления РСПП с участием главы Минстроя России Ирека Файзуллина. "На заседании была утверждена дорожная карта по реализации совместных решений, которая сегодня успешно выполняется. Доработана стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года с учетом всех основных пожеланий РСПП. Мы также представили предложения по совершенствованию системы технических комитетов в строительстве и направили своего представителя в межведомственный Координационный совет по стандартизации в этой отрасли", - подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Он отметил, что это направление также прорабатывается по линии Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию и Восточного комитета германской экономики. В частности, в рамках совместной работы с партнерами из Германии по созданию единых стандартов "Индустрии 4.0" действует экспертная группа по строительным материалам.

"Сейчас мы обсуждаем новые направления нашего сотрудничества, в том числе в таких сферах, как содействие развитию отраслевой строительной науки и подготовка кадров для строительной отрасли", - заявил Дмитрий Пумпянский.