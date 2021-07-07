Путин назвал общие вызовы для европейских стран

Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств. Человек, его права и свободы - высшая ценность, заявил он. Общими вызовами Владимир Путин считает соблюдение норм экологической безопасности, борьбу с киберпреступностью и противодействие незаконной миграции.

Тему, которую предстоит обсудить собравшимся - роль прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской конвенции по правам человека - Путин назвал крайне важной. Человек, его права и свободы - это высшая ценность, и обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации, подчеркнул он.

"В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь", - продолжил президент. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией.

Другие вопросы повестки - соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции. "Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента", - считает Путин.

Российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям. "Как единая централизованная система она четко выполняет возложенные на нее задачи, вносит весомый вклад в развитие России как подлинно правового, социально ориентированного, демократического государства", - оценил президент. Причем за последнее время эти принципы были усилены и конкретизированы в обновленной Конституции и в целом в законодательстве.

Прокуроры следят за соблюдением законов и в случае нарушений принимают меры для защиты прав граждан. В период эпидемии органы прокуратуры активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий. При этом особое внимание - защите прав детей, пожилых, людей с ограничениями по здоровью, многодетных и семей с низкими доходами.

Недавно был принят закон, наделяющий Генпрокуратуру новыми полномочиями - это представительство и защита интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека. "Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров", - заверил Путин. Это позволит надежнее защищать права и свободы граждан и добиваться успеха в борьбе с общими угрозами, считает он.