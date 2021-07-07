Путин попросил разъяснить порядок выплаты пособия одиноким родителям

Одинокие родители с доходом ниже прожиточного минимума смогут претендовать на выплату пособия на ребенка, даже если второй родитель платит алименты. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства обратил внимание в докладе министра на одно из условия назначения выплаты на ребенка - наличие судебного решения о назначении алиментов.

- А если один из родителей просто ушел из жизни? Какие алименты? О чем? Не понимаю, - спросил Путин.

- Тогда это будет единственный родитель, и он получит сразу же эту выплату, без судебного решения, - ответил Котяков.

Он добавил, что даже если второй родитель платит алименты, назначение пособия возможно. "Если с учетом этих денежных средств они не выходят из-за черты бедности, то это тоже является основанием для получения выплаты", - сказал министр.

- А если вроде как платит, а потом перестал, потом опять платит? - поинтересовался глава государства.

- При наличии судебного решения служба судебных приставов четко контролирует поступление средств. Если они не поступают, то мы назначаем выплату семье, - заявил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, Котяков заверил, что с приставами отработан электронный документооборот.