Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух"

Президент РФ Владимир Путин поручил первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко подготовить поручения для "Газпрома" с тем, чтобы концерн в приоритетном порядке обеспечил газом города с неблагоприятной экологической обстановкой, сообщает РИА Новости.

Эту тему затронул в ходе совещания главы государства с членами правительства министр природных ресурсов Александр Козлов. "Четыре города - Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск - ставят перед нами вопрос газификации внутри населенных пунктов. Мы видим сегодня 32 тысячи домов, 450 километров сети, - сказал он. - Разрешите дать поручение "Газпрому", чтобы для них это был приоритет, в том числе в рамках 12 городов в программе "Чистый воздух".

"Я не знаю, нужен ли какой-то приоритет, они готовы работать по всей стране. Но внимание "Газпрома на это обратим", - ответил Владимир Путин. Он поручил Сергею Кириенко подготовить соответствующее поручение. "Сделаем", - обещал первый замглавы администрации президента.