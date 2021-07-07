Путин поручил кабмину проверить ситуацию с выплатами на детей в регионах

Правительство до 1 августа должно реализовать меры по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно. Такое поручение по итогам "Прямой линии" дал президент РФ Владимир Путин.
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Речь идет о мониторинге региональной практики исполнения нормативных правовых актов, касающихся этой выплаты, а также о методическом сопровождении региональных властей и организации "горячей линии" по рассмотрению обращений граждан и организаций по этой теме.
Правительству Астраханской области Владимир Путин рекомендовал привести законодательство в соответствие с требованиями правительства к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, согласовав с Минтрудом. Доложить по этой теме нужно до августа.