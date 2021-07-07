Путин поручил кабмину проверить ситуацию с выплатами на детей в регионах

Речь идет о мониторинге региональной практики исполнения нормативных правовых актов, касающихся этой выплаты​​, а также о методическом сопровождении региональных властей и организации "горячей линии" по рассмотрению обращений граждан и организаций по этой теме.

Правительству Астраханской области Владимир Путин рекомендовал привести законодательство в соответствие с требованиями правительства к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, согласовав с Минтрудом. Доложить по этой теме нужно до августа.