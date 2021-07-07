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07.07.2021 17:17
Рубрика: Власть

Путин: Программа бесплатной газификации изменит качество жизни граждан

Текст: Татьяна Замахина
Программа бесплатного подведения газа до границ домовладений очень важна для граждан и изменит качество их жизни, считает президент РФ Владимир Путин.

Доклад президенту на его совещании с членами кабмина сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Прошу отнестись самым внимательным образом, - заявил Владимир Путин, отметив, что объем работы большой. - Это важно для людей - мы это с вами понимаем. Качество жизни людей меняется от этого".

По данным, которые привел Новак, около 4 млн домов попадают под программу социальной газификации. Сроки бесплатного подключения домов к газу в различных регионах страны определят к 1 августа.  И уже до конца июля будет запущен единый сайт, на котором можно будет подать заявку на бесплатное подключение. Там же можно будет рассчитать примерную стоимость проведения трубы по своему участку до дома и установки газового оборудования, добавил вице-премьер.

"В ближайшее время заявление на подключение газа можно будет подать не только с помощью сайта или личного присутствия человека, но и через портал Госулуг или многофункциональные центры. Заканчиваем сейчас создание соответствующих сервисов", - добавил Новак.

При этом, согласно программе, бесплатно газ будет подводиться до границ участка, а внутри него - уже за счет граждан. Однако правительство создаст условия, чтобы стоимость установки оборудования для газификации была минимальной для населения, подчеркнул зампред кабмина.

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