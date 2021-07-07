Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями

Президент России рекомендовал региональным властям "регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов". Такое поручение Владимир Путин дал по итогам "Прямой линии".

Кремлевской администрации предписано при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Доклад Путин указал представить до конца года. Далее - ежегодно.

"Я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы... Я рекомендовал бы руководителям регионов - моим коллегам прислушаться к мнению граждан", - говорил в ходе "Прямой линии" президент.