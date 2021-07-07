Путин встретится со школьниками и запустит движение по ЦКАД

Завтра, 8 июля, президент РФ Владимир Путин встретится с финалистами конкурса "Большая перемена" и примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча со школьниками пройдет в режиме видеоконференции. Ребята выйдут на связь из Артека. Награда для финалистов - путешествие мечты на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Ученики 5-7 классов в этом году принимают участие в конкурсе впервые. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Образование".

Также президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Владимир Путин посетит центральный пункт управления и запустит движение по заключительному участку. Трасса проходит в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Ее протяженность - 336 км, из них 260 км будут на платной основе, причем благодаря системе "Свободный поток" водители смогут двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость - 110 км в час.