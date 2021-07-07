Путин заявил о доверии армянского народа к Пашиняну

Президент России встретился с и.о. премьера Армении в Кремле и поздравил с результатами парламентских выборов. Самое важное - доверие народа, сказал он.

"Такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов", - заметил российский лидер. Владимир Путин предложил поговорить и формально, и уже неформально, за рабочим обедом, - "по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения".

Никол Пашинян начал с соболезнований в связи с авиакатастрофой на Камчатке. А потом отметил, что это уже третья встреча в Москве. "К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация", - сказал он, высоко оценив личные усилия Путина в достижении прекращения огня в Нагорном Карабахе. После размещения российских миротворцев ситуация стабильная, но время от времени возникают очаги беспокойства, отметил и.о. премьера Армении и предложил поговорить, почему и как это происходит. "Еще и не очень стабильная ситуация на границе Армении и Азербайджана, по этому поводу мы неоднократно разговаривали и тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев", - добавил он.

Не решен полностью вопрос военнопленных, но есть и хорошие новости: на днях в республику вернулись 15 человек, и Пашинян поблагодарил за это Путина. Есть прогресс и в экономике: растет экспорт в Россию после ковидного года. Сказал он спасибо и за поставки вакцины "Спутник V". Уже пришло свыше 100 тысяч доз, ситуация с коронавирусом в Армении довольно хорошая, появляется поток российских туристов.