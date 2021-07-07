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07.07.2021 20:50
Рубрика: Общество

Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

Текст: Любовь Проценко

Третий розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции "Вакцина рулит" состоялся сегодня, 7 июля, в эфире телеканала "Москва 24".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович, Елена Владимировна (согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя). Их имена вместе с ведущей телеканала озвучил актер театра и кино, телеведущий, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов.

Участие в розыгрыше приняли 504 976 человек - все, кто поставил первую дозу вакцины в Москве с 28 июня по 4 июля. Счастливчиков выбрал компьютер методом случайного выбора. С победителями свяжутся организаторы и сообщат, как забрать автомобиль.

Следующий розыгрыш пройдет 14 июля. Напомню, 13 июня мэр Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывается пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией. Имена первых победителей "РГ" сообщала. Проходят розыгрыши по средам в эфире телеканала "Москва 24".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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