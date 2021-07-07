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07.07.2021 01:17
Рубрика: Экономика

Раскатали трубу

Как дачникам попасть в программу социальной газификации
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
Московская область объявила о старте программы социальной газификации, которая за два года должна обеспечить голубым топливом почти 300 тысяч человек. О подробностях, как это планируется сделать на деле, рассказали вице-губернатор Евгений Хромушин и гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов. Одним из первых вопросов, который задали им журналисты, был вопрос об СНТ. Войдут ли дачники в новую программу или окажутся за бортом комфорта?
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Суть социальной газификации в том, чтобы довести трубу до каждого дома за счет газораспределительной организации", - напомнил Евгений Хромушин. Если при обычной газификации "Мособлгаз" тянет сеть до границ населенного пункта, то при социальной берет на себя еще и поуличную разводку. Жителю остается оплатить только ту часть работ, что проходит непосредственно на его личном участке. В результате затраты на газификацию для него снижаются в разы.

Фото: Gettyimages
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Садоводческие товарищества в программу тоже попадут. Но не все, а лишь те, что находятся в границах муниципалитетов. И то с оговоркой. "Если СНТ входит в состав поселения, до границы садоводческого товарищества мы трубу доведем. Но земли внутри СНТ находятся в долевой собственности всех дачников и поэтому дальнейшую разводку сети они будут делать сами", - объяснил вице-губернатор. То есть если раньше газовики просто обходили дачников стороной, считая СНТ бесперспективным активом, то социальная газификация гарантирует прокладку трубы до въезда в товарищество. Остальное - за свой счет.

Хромушин уточнил, что в Подмосковье действует беззаявительный порядок социальной газификации. Областные власти вместе с "Мособлгазом" сами расписали дорожную карту работ, поскольку пришли к выводу, что дойти придется практически до каждого негазифицированного домовладения. До конца этого года газ должен прийти в 1112 населенных пунктов, где проживают 76,7 тысячи человек. Интерактивная карта социальной газификации размещена на сайте "Мособлгаза" и пока в режиме отладки - на Яндекс.Картах. Там можно увидеть все поселения, в которые по новой программе идет голубое топливо, и сроки, когда это случится.

Жители оплачивают только ту часть работ, что проходит на их личных участках

А что с Новой Москвой, где часть сетей исторически находится в зоне ответственности "Мособлгаза"? "Социальная газификация придет и туда, только немного позже, - утверждает Игорь Баранов. - У программы должен быть региональный оператор, логично, что на территории Москвы эти функции возьмет на себя "Мосгаз". И сейчас мы с коллегами из столицы думаем, как организовать совместную работу так, чтобы и в ТиНАО начать программу как можно скорее".

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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