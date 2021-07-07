Как попасть на Каннский кинофестиваль, не выезжая из Москвы

С сегодняшнего дня, с 7 по 17 июля 2021 года в Москве (в Центре современного искусства М'АРС) и с 11 по 17 июля в Санкт-Петербурге (на "Ленфильме") пройдет выставка CannesXRussia: NewImages of VR. Это выставка проектов, сделанных в вормате виртуальной реальности, совместно с фестивалями Cannes XR и Newimages.

На выставке представлена VR-программа крупнейших французских фестивалей авторского кино и новых аудиовизуальных форм искусства: Международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival (Франция). Россия станет одной из 10 стран, в которой проходит это мероприятие. А среди них - Япония, Южная Корея, Испания, Эквадор, Марокко, Колумбия и другие. Кроме этого, выставка работ пройдет и на самом Каннском кинофестивале. Россия - единственная из стран-участниц, в которой показ VR-работ проходит сразу в двух городах одновременно.

Куратор выставки - Георгий Молодцов, единственный российский участник VR-программы Каннского кинофестиваля этого года (о сериале "Под подушкой" писала "РГ") и куратор отечественного проекта Russian VR Seasons. "До пандемии по красной ковровой дорожке киносмотров могли пройтись только авторы фильмов, в этом году пройтись по ней сможете и вы: красная дорожка объединит между собой города, страны, авторов и их зрителей в виртуальном музее, - поясняет куратор выставки, режиссер Георгий Молодцов. - Именно красная ковровая дорожка стала главным символом нашей выставки - ведь зритель и есть главное действующее лицо в волшебном мире кинематографа виртуальной реальности".

Разделенные закрытыми пандемией границами зрители со всего мира и авторы работ встретятся в одном виртуальном пространстве. Можно будет увидеть несколько тематических программ: детскую, фильмов на французском языке и - победителей фестиваля NewImages. Кроме того, каждый зритель сможет составить собственную программу просмотра из более чем 20 работ: на выставке будут работать медиаторы, которые помогут сделать выбор.

Зрители смогут оказаться внутри музыкального инструмента или стать музыкантом в оркестре под управлением великого дирижера Густаво Дудамеля, и "играть" произведения Малера и Бетховена; превратиться в охотницу эпохи Палеолита и порисовать на скале вместе с шаманом племени; увидеть Тайвань глазами статуи местного божества. Отдельного внимания заслуживают работы французских авторов - "Биолюм" Абеля Коуэна, получивший приз зрительских симпатий фестиваля SXSW, "Jailbirds" режиссера Тома Вильпо, "Леди Сапиенс" Камиль Дувлерой, основанной на материалах игры Far Cry Primal. Также в программе представлены работы из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России. Кроме этого, при поддержке AVRA Ассоциации в рамках выставки пройдут и публичные дискуссии с российскими и международными авторами о создании, продвижении и дистрибуции авторского VR-контента.

Организаторы выставки в Москве - Французский институт при посольстве Франции в России и Центр современного искусства М'АРС, а также - "Ленфильм" при информационной поддержке Роскино.