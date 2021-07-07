Наталья Сергунина: Более 110 тысяч человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали"

Подведены итоги международной онлайн-выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали". Она впервые проходила в онлайн-формате с 26 июня по 4 июля. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, цифровую экспозицию посетили более 110 тысяч человек. Кроме москвичей, выставка привлекла жителей других регионов России, а также пользователей из Беларуси, Украины, Польши и США.

Все желающие могли познакомиться с перспективными проектами благоустройства и актуальными примерами малых архитектурных форм. Их было представлено свыше 500. "Специально для выставки был создан большой открытый мир - 12 гектаров виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию. Рады, что к нам присоединились производители из многих стран. В их числе Франция, Германия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Китай. Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России. Общее число посетителей за девять дней превысило 110 тысяч", - отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, активнее всего люди заходили на сайт через смартфоны - почти 70% аудитории. На втором месте - компьютеры.

Посетителям цифровой экспозиции предлагалось не только познакомиться с проектами для городской среды, но и выбрать лучшие из них. Более 10 тысяч раз пользователи проголосовали за понравившиеся объекты. Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район".

Осмотр экспозиции представлял собой прогулку по цифровому мини-городу. Каждый мог выбрать одного из 16 персонажей разного пола и возраста, с разной внешностью, а затем, управляя им, свободно перемещаться по выставке, оценивать проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы. Цифровое пространство разработали с использованием игрового программного обеспечения. Все экспонаты - 3D-модели с обзором на 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.

"Выставка "Город: детали" уникальна - помимо того, что она является важным социально значимым проектом, при создании виртуальной платформы использовался ряд продвинутых технических решений. Онлайн-экспозиция выполнена таким образом, чтобы ее можно было посетить с помощью браузера на компьютере, планшете или смартфоне без установки дополнительных программ. Сохраняя масштабность концепции и качественную детализацию, сайт обладает высокой скоростью загрузки и производительностью", оценил ИТ-платформу выставки "Город: детали" эксперт в области цифровых технологий Евгений Литвак.

Обширную экспозицию дополняет каталог объектов более чем от 60 компаний, чат и встроенные мини-игры. Решить все эти задачи удалось, разделив платформу на большое количество модулей, они собирались по отдельности, как звенья цепи.

Среди мини-игр, которые подготовили для пользователей, были городки, футбол и гонки на электросамокате. За их прохождение посетители получали бонусы, чтобы в дальнейшем обменять на призы и скидки от партнеров. Также на сайте можно было посмотреть более 20 мастер-классов фотографов, спортсменов, блогеров и зоопсихологов.