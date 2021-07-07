Первому 21 подростку ввели компонент "Спутника V" в рамках исследования

Шестого июля первый 21 участник сделал прививку первым компонентом "Спутника V" в рамках 1 и 2 фазы клинического исследования вакцины для подростков 12-17 лет. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", - рассказал она.

Вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Для вакцинации при введении первого и второго компонента подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V".