Вчера первым подросткам, участвующим в исследовании препарата, ввели первый компонент вакцины "Спутник V". Всего вакцину получат 100 ребят в возрасте от 12 до 17 лет - их отбирали среди добровольцев, которых оказалось гораздо больше, чем было необходимо для исследования. Корреспондент "РГ" одним из первых попал в детскую больницу имени З.А. Башляевой, где прививку сделали уже 11 подросткам.

Всех ребят накануне обследовали, сделали им ПЦР-тесты и убедились, что у них нет противопоказаний к прививке и коронавирусом они не болели. "Мы отбирали детей задолго до начала исследования, предварительно их обследовав. Врачи продолжат наблюдать за ними еще на протяжении года, - рассказал главный педиатр Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов. - Вакцина "Спутник V", которую им ввели, отличается от той, что делают взрослым, только дозировкой, уменьшенной в 10 раз".

Исследование медики проводят вместе со специалистами центра имени Н.Ф. Гамалеи, где и разработана эта вакцина. Все 11 ребят, которым сделали укол в больнице Башляевой, проведут ближайшие дни в закрытых боксах. Ни у кого из них после введения препарата не было побочных эффектов, даже в месте прививки. Одним из добровольцев стал Андрей Торгашов из Санкт-Петербурга, курсант Суворовского училища - журналисты застали его на больничной койке с телефоном в руках. Парень разговаривал с мамой по громкой связи, иначе она его не слышала - стены бокса звуконепроницаемы. Рассказал, что чувствует себя после прививки отлично. "Друзья, когда узнали, что мне будут делать прививку, очень удивились. Рады за меня, но и беспокоятся, конечно", - ответил Андрей на вопрос корреспондента "РГ".

Майя, мама Андрея, говорит, что им позвонили из детской поликлиники еще зимой и предложили поучаствовать в испытании, напомнив, что у сына по результатам анализа нет антител к коронавирусу, а значит, у него нет противопоказаний. "Вся наша семья, включая бабушку, уже привита, так что мы, не раздумывая, согласились. Сын участвует в военных парадах, часто ездит из Санкт-Петербурга в Москву, прививка ему необходима", - объяснила Майя.

Добровольцев оказалось гораздо больше, чем было необходимо для исследования

Давно привита и семья еще одной участницы исследования, 17-летней Анастасии Голиковой. Поэтому, по словам мамы - Екатерины Голиковой, и они приняли без сомнений предложение врачей о прививке для дочери. "Важно, что дочь на протяжении года будет под наблюдением врачей, которые периодически будут брать у нее анализы. Так что лучше сделать прививку сейчас, чем потом на общих основаниях", - считает Екатерина. В сентябре ее дочь пойдет в 11-й класс.

По словам Исмаила Османова, желающих участвовать в исследовании было больше 500, так что врачам пришлось выбирать. Всех тщательно обследовали, чтобы не было никаких противопоказаний вроде аллергии, обострений хронических заболеваний, недавно перенесенных ОРВИ и т.д. В боксах подростки пробудут три дня после введения вакцины. Потом их отпустят домой и будут периодически приглашать для обследования. Точно так же ребята проведут три дня в боксах и после второго компонента. Привитых вчера участников исследования скоро сменят следующие молодые люди.

Напомню, сейчас привиться от коронавируса могут только совершеннолетние, однако о необходимости вакцинации подростков эксперты говорят давно. Чтобы понять, насколько "Спутник V" безопасен и эффективен в отношении подростков, в Москве начали исследование на базе двух ведущих детских больниц - помимо клиники имени Башляевой исследование ведет и Морозовская больница. В каждой укол сделают 50 подросткам. Третья фаза испытаний начнется в конце лета, в ней будут участвовать уже 250 человек. И только после завершения всего исследования будет принято решение о вакцинации подростков на общих основаниях.