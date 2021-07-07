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Рубрика: Происшествия

Черные метки

Против продавцов и покупателей фальшивых QR-кодов возбуждено 50 уголовных дел
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
Столичная полиция накрыла уже с десяток каналов, по которым подпольно продаются QR-коды - метки, необходимые для посещения ресторанов и массовых мероприятий. А скоро QR-коды в Москве намерены ввести и театры - об этом уже заявили администрации Большого, "Мастерской Петра Фоменко", театра имени Моссовета и ряд других. Пойманы с поличным, как говорят, мелкие сошки - молодые люди, которые решили подзаработать на ажиотаже и просто реализовывали липовые справки.
Если вас уже пустили в кафе, это не значит, что QR-код больше никто не проверит. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Если вас уже пустили в кафе, это не значит, что QR-код больше никто не проверит. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Если вас уже пустили в кафе, это не значит, что QR-код больше никто не проверит. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Основных сценариев такой сомнительной покупки всего два. Одна из пользователей Facebook рассказала, что смогла приобрести заветную метку за 4 500 руб. Если навести экран смартфона на этот код, то он выведен на сайт-зеркало "Госуслуг". Доменов, похожих на gosuslugi.ru, в последнее время было зарегистрировано немало. "Этим уже начали пользоваться злоумышленники. Антипрививочники и те, кто хочет на них заработать, подделывают именно сайты и страницы с данными о вакцинации, - сообщили в пресс-службе компании ESET, международного разработчика антивирусных решений. - Конечно, Роскомнадзор такие сайты блокирует. Уже остановлен доступ более чем к 300 таким ресурсам". Суть обмана в том, что хостес в ресторане, проверяя код, попадает не на "Госуслуги", а лишь на сайт с похожим дизайном. Там говорится, что сертификат вакцинированного действителен. И если сотрудник кафе не проявит бдительность, то такой QR-код может сработать. А вот если проявит... "Администрация или организаторы мероприятия, если выявят фальшивый QR-код, по закону обязаны сообщить об этом компетентным органам, - рассказал "РГ" представитель BrandPol Group Эдуард Федосов. - Ведь под угрозу поставлена их собственная жизнь, жизнь персонала и его семей".

Самым надежным способом получить QR-код остается вакцинация от коронавируса

Хитрость эта, кстати, уже разоблачена. Представители ESET рекомендуют сотрудникам ресторанов пользоваться последней версией приложения "Транспорт Москвы" и сканировать коды через него, а не просто камерой. Подделку приложение не отсканирует. Предъявителю липы может грозить до двух лет лишения свободы по статье 327 УК РФ - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Таких уголовных дел за последний месяц в Москве возбуждено уже почти 50, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Вот один из самых свежих примеров: оперативники УВД Южного округа задержали на Каширском шоссе мужчину с поддельным сертификатом о вакцинации. Он представился обычным курьером. И якобы просто доставил то, что просили. Выяснилось, что справку "выдал" 29-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по той же статье 327 УК РФ. Вариант второй - продается сертификат с "занесением в "Госуслуги". "Думаю, в большинстве случаев - это мошенники. Деньги берут, а сведения в реестр не вносят, - считает IT-эксперт, известный в Сети как Cleric, Сергей Афонин. - При этом деньги с людей собирают". Впрочем, в том же Facebook нашлись пользователи, которые уверяют: у "знакомых" есть врачи, которые вносят в базы сведения о реальном якобы привитом человеке. "Теоретически такое, безусловно, возможно, - комментирует Эдуард Федосов. - Занесением в "Госуслуги" информации о вакцинации занимаются представители поликлиник, которые эту вакцинацию и проводят". Казалось бы, этот вариант беспроигрышный. Однако "черных медиков" вполне реально разоблачить. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на днях в Зеленограде были задержаны продавцы справок о высоком уровне антител. Справка была "настоящей", но выдали ее в одной из частных клиник Зеленограда без фактических анализов. Такие справки - что липовые, что настоящие - абсолютно бесполезны. Высокий уровень антител не является противопоказанием к вакцинации.

Самым надежным способом получить QR-код остается вакцинация от коронавируса. Его можно оформить всем россиянам, переболевшим COVID в последние шесть месяцев. Естественно - переболевшим официально. Те, кто лечились сами, не внесены в медицинские базы.

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