Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках

В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Он стал одним из крупнейших в мире. Как сообщил на открытии мэр столицы Сергей Собянин, за прошедшие сутки в городе были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тысяч человек.

"Это астрономическая сумма", - подчеркнул мэр.

В основном в Лужниках будут прививать мигрантов, но не будет отказано никому из москвичей.

Во вторник, 6 июля, в Гостином дворе также открылся один из крупнейших центров вакцинации. Он может принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки.