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07.07.2021 19:13
Рубрика: Власть

Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире пунктов вакцинации

Текст: Любовь Проценко
Еще один пункт вакцинации от COVID-19 - крупнейший в мире - открылся сегодня в столице. Расположился он в Олимпийском комплексе "Лужники". Каждые сутки спасительную прививку здесь смогут делать около 15 тысяч человек.

Это больше в два с половиной раза открытого буквально накануне самого крупного до сих пор в городе пункта вакцинации в Гостином дворе, мощность которого - 6 тысяч человек в сутки. Объясняя, почему вместо прежних небольших пунктов столица вынуждена открывать такие гигантские центры, мэр Сергей Собянин сказал: "Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентами 105 тысяч человек. Это вообще астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. И вот сегодня в бой с пандемией ковида вступила главная спортивная арена страны".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Разместились врачи в трех точках. В секторе С и его подтрибунных помещениях они смогут принимать до 5,5 тысячи человек в день, в секторе D - до 6,9 тысячи, плюс до 1,9 тысячи желающих привиться примет пункт, размещенный в отдельно стоящем здании Центра выдачи коньков рядом с Ледовой ареной. Ждать подолгу прививки, не смотря на такое количество народа, не придется, так как прием будут вести одновременно 25 врачей и 999 медицинских сестер из городских поликлиник, а еще им оказывают помощь 99 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 123 администратора из учреждений департамента труда и социальной защиты населения.

Еще одна особенность центра в "Лужниках" состоит в том, что он будет принимать в основном иностранных работников, работающих в Москве. Но и москвичам, которым удобно вакцинироваться именно здесь, не откажут, заметил Собянин. Тем более, что для россиян с 17 июня в Лужниках уже работает пункт вакцинации во Дворце водных видов спорта.

Для мигрантов же "Лужники" - третий пункт в столице, где они смогут получить надежную защиту от новой инфекции с помощью однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Первые два открылись на прошлой неделе а Миграционном центре "Сахарово" и на рынке "Садовод". Кроме того, со вчерашнего дня иностранные граждане могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Прививку в любой из них можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее. В пункте иностранные граждане должны предъявить документы, подтверждающие законность их пребывания в нашей стране, для большинства это патент, а затем заключить договор о вакцинации и оплатить ее с помощью специальных терминалов - 1300 рублей за прививку. В "Лужниках" предусмотрены условия и для организованной вакцинации мигрантов, чтобы предприятия, где их работает больше всего, могли привезти сюда сразу группу. Особенно это актуально для общепита, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которым правительство Москвы установило срок - до 15 августа в этих организациях и предприятиях, имеющих максимальное количество контактов с людьми, должно привиться от коронавируса не меньше 60 процентов сотрудников. Условия для действительно массовой вакцинации сейчас созданы. Общая пропускная способность пунктов вакцинации иностранных граждан - порядка 20 тысяч человек в сутки. Дело теперь - за работодателями.

Перечень адресов городских поликлиник Москвы, где иностранные работники могут сделать прививку от коронавируса
  • ГП 62 филиал 5
  • Планетная улица, д.37
  • КДЦ 6
  • Керамический проезд, д.49Б
  • ДЦ 5
  • Абрамцевская улица, д.16
  • ГП 209 филиал 1
  • Кременчугская улица, д.7, корп.1
  • ГП 209 филиал 3
  • Веерная улица, д.4
  • ГП 8
  • Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, д.16, корп.1
  • ГП 2
  • Фруктовая улица, д.12
  • ГП 2 филиал 4
  • Северное Чертаново 805
  • ГП 109
  • улица Гурьянова, д.4, корп.3
  • ГП 214
  • Елецкая улица, д.14
  • ДЦ 3 филиал 3
  • Таможенный переулок, д.3
  • ДЦ 3 филиал 4
  • Волжский бульвар, д.9
  • ГП 175
  • Челябинская улица, д.16
  • ГП 175 филиал 1
  • улица Старый Гай, д.5
  • ГП 175 филиал 2
  • Сиреневый бульвар, д.30
  • ГП 175 филиал 4
  • Измайловский проспект, д.91А
  • ГП 175 филиал 5
  • Западная улица, д.2
  • ГП 3
  • Ермолаевский переулок, д.22-26
  • ГП 3 филиал 1
  • Большая Бронная улица, д.3
  • ГП 46
  • улица Казакова, д.17а
  • ГП 68
  • улица Малая Якиманка, д.22, стр.1
  • ГП 68 филиал 1
  • Большой Строченовский переулок, д.23
  • ГБ Кузнечики (ПО) Красная Пахра
  • пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, Заводская улица, д.17
  • ГБ Кузнечики амбулатория Кленово
  • пос. Кленовское, с. Кленово, улица Мичурина, д5
  • ГБ Кузнечики (ПО) Шишкин Лес
  • пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, стр.32
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