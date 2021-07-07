Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире пунктов вакцинации

Еще один пункт вакцинации от COVID-19 - крупнейший в мире - открылся сегодня в столице. Расположился он в Олимпийском комплексе "Лужники". Каждые сутки спасительную прививку здесь смогут делать около 15 тысяч человек.

Это больше в два с половиной раза открытого буквально накануне самого крупного до сих пор в городе пункта вакцинации в Гостином дворе, мощность которого - 6 тысяч человек в сутки. Объясняя, почему вместо прежних небольших пунктов столица вынуждена открывать такие гигантские центры, мэр Сергей Собянин сказал: "Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентами 105 тысяч человек. Это вообще астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. И вот сегодня в бой с пандемией ковида вступила главная спортивная арена страны".

Разместились врачи в трех точках. В секторе С и его подтрибунных помещениях они смогут принимать до 5,5 тысячи человек в день, в секторе D - до 6,9 тысячи, плюс до 1,9 тысячи желающих привиться примет пункт, размещенный в отдельно стоящем здании Центра выдачи коньков рядом с Ледовой ареной. Ждать подолгу прививки, не смотря на такое количество народа, не придется, так как прием будут вести одновременно 25 врачей и 999 медицинских сестер из городских поликлиник, а еще им оказывают помощь 99 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 123 администратора из учреждений департамента труда и социальной защиты населения.

Еще одна особенность центра в "Лужниках" состоит в том, что он будет принимать в основном иностранных работников, работающих в Москве. Но и москвичам, которым удобно вакцинироваться именно здесь, не откажут, заметил Собянин. Тем более, что для россиян с 17 июня в Лужниках уже работает пункт вакцинации во Дворце водных видов спорта.

Для мигрантов же "Лужники" - третий пункт в столице, где они смогут получить надежную защиту от новой инфекции с помощью однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Первые два открылись на прошлой неделе а Миграционном центре "Сахарово" и на рынке "Садовод". Кроме того, со вчерашнего дня иностранные граждане могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Прививку в любой из них можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее. В пункте иностранные граждане должны предъявить документы, подтверждающие законность их пребывания в нашей стране, для большинства это патент, а затем заключить договор о вакцинации и оплатить ее с помощью специальных терминалов - 1300 рублей за прививку. В "Лужниках" предусмотрены условия и для организованной вакцинации мигрантов, чтобы предприятия, где их работает больше всего, могли привезти сюда сразу группу. Особенно это актуально для общепита, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которым правительство Москвы установило срок - до 15 августа в этих организациях и предприятиях, имеющих максимальное количество контактов с людьми, должно привиться от коронавируса не меньше 60 процентов сотрудников. Условия для действительно массовой вакцинации сейчас созданы. Общая пропускная способность пунктов вакцинации иностранных граждан - порядка 20 тысяч человек в сутки. Дело теперь - за работодателями.

Перечень адресов городских поликлиник Москвы, где иностранные работники могут сделать прививку от коронавируса