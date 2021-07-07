Я всегда восхищался нашей деревней. И пенсии маленькие, и до райцентра автобус раз в неделю, и крыша вот-вот рухнет, а надеются на что-то хорошее. И не просто надеются, а, засучив рукава, берутся за дело. Правда, не у всех получается.

Вот отец Ростислав - настоятель сельского храма Преподобного Макария Унженского засучил рукава на своем подряснике. Настоятель мечтает возродить свою малую родину. Чтобы, как встарь, прихожан были сотни, а не пятеро-шестеро. Чтобы храм отреставрировать и дать приют всем страждущим покоя и тепла. А помогает ему в этом матушка Фотиния - помощница настоятеля и староста храма. Удивительного тепла человек. У нее семеро по лавкам, но она все равно верит в хорошее.

Отец Ростислав встретил меня на коне. Немного непривычно. В подряснике гарцевал перед моей машиной. А то бы я заблудился. Потом поскакали в приют. А что, лошадь проворнее и сильнее мотоцикла. 30 километров в час. Измерял. Летом расход сена нулевой - кругом сочная трава. Трехлеток Ветерок дал такой галоп, что моя подвеска стонала и просила пощады.

На карте это место называется Горка. Километров пять от Унжи по прямой, где монастырь. Когда-то Горку купил один турист-предприниматель. Построил базу. Проводил соревнования по спортивному ориентированию, а зимой лыжные. Да и охота здесь знатная. А рыбалка! Словом, места сказочные, но все требует денег. Там крышу подлатать, здесь крыльцо подправить. А дрова! Это же целое состояние, чтобы отапливать три домика и баню. Одним словом, забросил охотник и спортсмен свое имение. И выставил на продажу. Три миллиона! Таких денег у прихода не было и, к сожалению, не будет. Тогда он пустил отца Ростислава за так. Лишь бы кто-то жил. Дом без хозяина превращается в развалины за пять лет. А с плохим хозяином иногда и раньше.

Отец Ростислав рассупонил коня. Тот с жадностью стал перемалывать свежую траву. Только вот слепни... Бедная коняка! Да и мы натерпелись от них. А собачка Белка вообще ночует на дереве. Ближе к звездам. Дальше от клещей. Поэтому ее и назвали космическим именем.

Зачем мы проехали 500 километров от уютной и постоянно хорошеющей Москвы в Унжу? Чтобы быть покусанными слепнями? Нет, у отца Ростислава есть план. Он, правда, еще не сформирован окончательно, но в общих чертах, в общих чертах...

Улыбчивый батюшка-ковбой начал свою речь так:

- Природа у нас ого-го! Дорога - свежий асфальт. Охота, рыбалка, да вот и Ветерок покатать может. Он смирный. Пусть к нам туристы приезжают. Мы их примем на высочайшем уровне. Баньку натопим. А они нам копеечку небольшую. А мы эту копеечку в ремонт храма. Хотел бы привлечь людей православных, желательно, чтоб поселились в этих краях. Чтоб село жило, чтоб приход был в храме, чтоб дети были, чтоб крестьянский уклад жизни как-то сохранялся. Храм - это такая субстанция, которая людей притягивает. Значит, поедет народ к нам. И заживем тогда во христианской вере и в согласии с собой. Мы уже сейчас готовы принять людей, страдающих от городского стресса. Лечить будем баней, самоваром с местными травами и тишиной. Ну а кто хочет, тот корову может подоить. У нас их три.

Храм Преподобного Макария Унженского. Фото: Юрий Снегирев

Глаза у отца Ростислава добрые, мечтательные. Наверное, такие должны быть у каждого священника. Не хочется его расстраивать. Насчет глухомани.

- Мы доим коровок и делаем сыр. Сыр отправляем в Москву. Хоть какая копеечка, - продолжает отец Ростислав. - Но хочется расширяться. Все ради храма. Спасем храм - спасемся сами.

Храм действительно требует срочного ремонта.

- Одни добрые люди украли пять икон, - продолжает Ростислав. - А другие добрые люди подарили пять икон. Правда, первые были XVII века. Но добро-то возвращается!

В храме веет сыростью. Печь топят только зимой. Свечи на пожертвования. А Требы просто так. Я заказал молитвы на всех своих многочисленных усопших родственников и на одну бывшую жену. Ну и пожертвовал, сколько было. Заглянул внутрь ящика - пусто. Моя скромная жертва ничего не исправит. Мечты отца Ростислава и матушки Фотиньи так трудно выполнимы, что и говорить не хочется. Забредут к ним охотники. Баню растопят. Бутылочку выставят. Вот и весь доход. Турист не идет, покусай его комар. Именно поэтому отец Ростислав попросил к нему приехать. Вдруг кто прочитает? И приедет погостить.

Матушка Фотинья шьет ростовые куклы. Они повсюду. Фото: Юрий Снегирев

- Так как же? Все говорят о внутреннем туризме. Вот же он! Внутренний туризм. Я и на Ветерке прокачу и коров доить научу. А тут еще ключи волшебные молодильные бьют. Я покажу.

В деревне живут весьма скромно по московским меркам. Утром каша. На обед картошка. Колбаска по праздникам. Но сыра и молока - завались. Так что питание здоровое, сельское. Сбалансированное по понятиям Унжи.

Матушка Фотинья шьет ростовые куклы. Они повсюду. И на лавках, и на полатях. Создает уют пока лоскутки не кончились. Старание - главная добродетель. Все для людей. А они не едут.

В середине беседы просвистела стрела. Дети играли в индейцев. В школу они ходят в Унжу. А сейчас каникулы. В маленькой беседке колесо от трактора "Беларусь". Это очаг. Над ним отверстие, открывающее безграничное небо. Долго вспоминал, на что это похоже. А на фильм "В четверг и больше никогда" с Далем в главной роли. Здесь то же самое! Природа, дети, любовь к ним и к окружающим далям. И еще стрела, которая пронзила мое сердце. Маленькую Россию надо спасать. И не какими-то царскими прожектами. А вот так, шажками, шажками. Отец Ростислав спасает храм. Матушка Фотинья создает уют. Белка спит на дереве. Дети играют. Ветерок гарцует. А туристы - куда они денутся - приедут. И с божьей помощью и своими деньгами спасут всех. А как же ее еще спасать, Россию-матушку?