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07.07.2021 11:39
Рубрика: Экономика

Тимофей Баженов считает, что пешеходных зон в спальных районах должно быть больше

Текст: Анна Полтавцева
Московские власти планируют привести в порядок пешеходные зоны на окраинах мегаполиса. Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что Москва должна стать городом, максимально удобным для пешеходов.

"Пешеходы не загрязняют воздух, не теряют время в пробках и укрепляют собственное здоровье. Для развития Москвы важно максимально комфортно обустроить городское пространство для пешеходов. Жителям всех районов столицы требуется шаговая доступность парков, скверов и других зон отдыха. Уверен, приоритетом тут должна стать жесткая позиция города по отношению к застройщикам и девелоперским компаниям", - говорит Тимофей Баженов.

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По его мнению, необходимо запретить ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой в прилегающем микрорайоне. "Эта мера должна идти в паре с требованием отводить не менее 40% дворовой площади в новостройках под зеленые насаждения", - уверен тележурналист.

Тимофей Баженов заметил, что за последние годы главный российский город изменился в лучшую сторону. В столице благоустроено 420 улиц с пешеходными зонами. Впрочем, на этом работа не останавливается, власти города активно занимаются обустройством новых скверов, создают тематические парки, ремонтируют пешеходные улицы, приводят в порядок водные объекты. А с появлением новых общественных пространств и пешеходных зон, соответственно повышается качество жизни во всем городе.

"Чтобы отдохнуть, люди не должны тратить время на переезд в другой район города. Точки притяжения для полезного времяпрепровождения горожан требуется обустраивать рядом с местом, где они живут. Москва должна стать еще комфортнее для пешеходов", - считает тележурналист.

Чтобы не возникало спорных ситуаций и все были довольны жизнью в своем районе, любые преобразования общественных пространств, по мнению Тимофея Баженова, должны проводиться с учетом интересов и пожеланий местных жителей.

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